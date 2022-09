Nicht jeder große Vogel ist ein Adler: Wie Kinder in Görisried hautnah alles über Greifvögel lernen

Beim Ferienprogramm in Görisried haben Kinder verschiedene heimische Greifvögel näher kennengelernt. Sie durften sogar lebendige Falken auf der Hand halten.

07.09.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Für Kinder ist häufig jeder große Vogel in der Luft ein Adler, Heimische Greifvögel besser kennenlernen: Zu diesem Vorhaben hat Jägerin Paula Wölfle von der Jägervereinigung Marktoberdorf gemeinsam mit Jägerin Sabrina Herz zahlreiche Kinder nach Görisried eingeladen.

Anhand von Präparaten wurden den Kindern die Unterschiede von mehreren Greifvögeln und auch von deren Arten zu Fliegen gezeigt – und so eben, dass nicht jeder große Vogel automatisch ein Adler ist.

Die Kinder durften Falken sogar auf der Hand halten

Unterstützend vor Ort war auch Falkner Klaus Leix vom Deutschen Falkenorden. Er gestaltete das Programm mit seinen beiden Wanderfalken und den Jagdhunden Dea und Debby richtig lebendig. Das unumstrittene Highlight war, dass jedes Kind ein Mal einen Falken auf der Hand halten durfte. Auf diese Weise verfolgen auch beim letzten der Kinder die Berührungsängste mit den Vögeln.

Zum Abschluss bastelten die Jägerinnen gemeinsam mit den Kindern Vogelnester. Da es regnete, war es den Kindern nicht möglich , Naturmaterialien zu sammel. Paula Wölfle hatte jedoch am Vortag in weiser Voraussicht jede Menge im Wald gesammelt: Äste, Blätter, Moos und vieles mehr.

In einem Eimer wurde alles zerkleinert, mit Holzleim vermischt und durchgeknetet. Die Masse kam in eine mit Folie ausgekleidete Schüssel, in der sie zu einem Nest geformt wurde. So konnten die Kinder das Mitbringsel zu Hause trocknen lassen und dann vorsichtig herausnehmen. Von den Eltern kamen positive Rückmeldungen auf den kleinen Workshop.

