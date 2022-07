Nichts zu meckern: Mehr Bio Produkte von der Ziege für das Ostallgäu

Das Ostallgäu als Öko-Modellregion will mehr Bio-Ziegenfleisch vermarkten - auch in Gasthäusern. Woher die Tiere stammen und wie artgerechte Haltung aussieht.

Bald soll es mehr regionales Bio-Ziegenfleisch in den Ostallgäuer Gasthäusern geben. Einer der Vorreiter ist der Landgasthof Hubertus in Apfeltrang, wo Küchenchef Bastian Mautz in Kürze Zweierlei vom Zicklein zubereiten wird. Der Gasthof zum Hirsch in Görisried und die Bergmang Alpe in Ruderatshofen wollen nachziehen. „Hoffentlich können wir etwas mit dem schlechten Image des Ziegenfleisches aufräumen und noch weitere Gasthäuser für dieses besondere Fleisch begeistern“, sagt Lisa Mader. (Lesen Sie dazu auch: Selfie mit Kalb Alma: Wie ein junger Landwirt aus Obergünzburg auf Instagram begeistert)

"Ziegenkäse und -milch erfreuen sich steigender Beliebtheit im Ostallgäu"

Sie ist Projektmanagerin der Öko-Modellregion Ostallgäu, die dieses Projekt unterstützt. „Es freut mich sehr, dass wir durch unsere Öko-Modellregion eine weitere Wertschöpfungskette im Ostallgäu aufbauen konnten und damit die Bio-Landwirtschaft weiter stärken“, sagt Landrätin Maria Rita Zinnecker. Was Mader noch wundert: „Ziegenkäse und -milch erfreuen sich steigender Beliebtheit. Doch das bei der Milchproduktion anfallende Ziegenfleisch hat immer noch mit einem schlechten Image zu kämpfen. Zu Unrecht, denn das Fleisch ist nicht nur gesund, sondern bei richtiger Verarbeitung auch noch äußerst lecker“.

Landwirte aus Rieden am Forggensee haben auf Bio-Milchziegenhaltung umgestellt

Das Fleisch aus dem Ostallgäu stammt von den Bio-Landwirten Helga und Martin Hampp. Diese haben sich 2021 dazu entschlossen, den Milchviehbetrieb mit Kühen auf Bio-Milchziegenhaltung umzustellen. Seitdem wirtschaften sie auf dem Betrieb in Rieden am Forggensee – laut Pressemitteilung nach höchsten ökologischen Standards. Ende 2021 sind 173 Milchziegen in den neuen Laufstall eingezogen. Der Ziegen-Bären-Hof-Hampp erwartet dieses Jahr bis zu 250 Kitze. Ein Teil der weiblichen Kitze wird für die Nachzucht verwendet. Doch was passiert mit den männlichen Zicklein? „Für uns ist das Kitz- und Ziegenfleisch genau so wertvoll wie die Milch. Jedes Kitz – egal ob männlich oder weiblich – wird von uns auf dem Betrieb großgezogen und mit größter Wertschätzung behandelt“, versichert Helga Hampp. Ziel sei, alle Kitze regional zu vermarkten. Und hier kommt die Öko-Modellregion ins Spiel. Dank der Vernetzung des Ziegenhofs mit der Hofmetzgerei Nies im Kaltental vermarktet Familie Hampp neben dem Bio-Fleisch nun auch Ziegen-Leberkäse und -wurst ab Hof.

Hubertus in Apfeltrang: "Echte Bereicherung für unsere saisonale Wochenkarte"

Hubertus-Küchenchef Mautz spricht vom Ziegenfleisch als „echter Bereicherung für unsere saisonale Wochenkarte. Die Qualität des Fleisches ist top, das Fleisch super zart und zergeht auf der Zunge.“ Das liege an der Schlachtung vor der Geschlechtsreife, durch die das Fleisch nicht böckelt. Zudem sei das Fleisch reich an Omega-3-Fettsäuren, Mineralstoffen und Vitaminen, sehr fettarm und habe wenig Cholesterin. (af)

Die Öko-Modellregion Ostallgäu steht Interessierten mit Rat und Tat zur Seite. Informationen und Kontaktdaten gibt es im Internet unter www.oekomodellregion-ostallgaeu.de

