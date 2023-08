Noch 3000 offene Ausbildungsplätze im Raum Ostallgäu

Die Chancen für eine Lehrstelle stehen auch zu Beginn der Sommerferien noch gut. Was die Agentur für Arbeit anbietet und was Jugendliche wissen müssen.

02.08.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz stehen auch zu Beginn der Sommerferien sehr gut. Die Ausbildungsbereitschaft der Allgäuer Unternehmen ist laut Pressemitteilung weiterhin hoch. Im Juni meldeten die Betriebe im Gebiet der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen noch rund 3000 offene Ausbildungsstellen.

„Schülerinnen und Schüler, die sich noch nicht entschieden haben, wie es nach der Schule weitergeht, haben auch jetzt noch viele Möglichkeiten“, weiß Maria Amtmann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen

In vielen Berufsfeldern gebe es noch unbesetzte Ausbildungsstellen, wie in der IT/Fachinformatik, im Handel/ Verkauf, im Bereich Lager und Logistik, in vielen kaufmännischen Berufen oder in der Gastronomie. Auch das Handwerk biete viele zukunftsträchtige Ausbildungen an, die in den Zeiten der Energiewende wichtiger seien denn je und eine sichere und lukrative berufliche Zukunft bieten.

Es gibt zahlreiche Angebote für Jugendliche im Ostallgäu

„Gerne unterstützen und beraten unsere Berufsberaterinnen und -berater Jugendliche und deren Eltern bei der Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz“, sagt Maria Amtmann. Zum Ende des Schuljahres sowie während und nach den Sommerferien sei die Berufsberatung der Agentur für Arbeit aktiv dabei, Jugendlichen beim Thema Ausbildung und Beruf unter die Arme zu greifen. In der Geschäftsstelle Agentur für Arbeit Kaufbeuren gab es bereits im Juli an drei Tagen eine erfolgreiche Last-Minute-Ausbildungsstellenbörse, und im Pop-up Store in der Kemptener Fußgängerzone konnten vom 10. bis 22. Juli ebenfalls viele Jugendliche und ihre Familien zum Thema Ausbildung beraten werden.

Und das Programm geht weiter: Am 20. August werden die Berufsberaterinnen und Berufsberater am Pflege-Hotspot der Allgäu GmbH im „Haus der Werte“ auf der Allgäuer Festwoche zu den Chancen einer sozialen und pflegerischen Ausbildung beraten und auch VR-Brillen dabei haben, mit denen junge Menschen diese Berufe direkt vor Ort dreidimensional erleben können.

Handwerkskammer Schwaben hat zwei Podcasts produziert

Im Rahmen der Aktion „Sommer der Berufsausbildung“ hat die Berufsberatung zusammen mit der Handwerkskammer Schwaben (www.hwk-schwaben.de) zwei Podcasts produziert, die Schülerinnen und Schülern in Mittel- und Realschulen sowie auf Fachoberschulen (FOS) Tipps und Tricks bei der Ausbildungssuche – auch auf den letzten Drücker – geben.

Am Samstag, 30. September, hat das BiZ (Berufsinformationszentrum) in der Rottachstraße 26 in Kempten von 10 bis 12 Uhr geöffnet, und das Team der Berufsberatung berät Jugendliche und deren Eltern ohne vorherige Terminvereinbarung in allen Fragen zu Ausbildung und Studium.

Und im Oktober werden im BiZ in Kempten und Memmingen Nachvermittlungsbörsen stattfinden, bei denen noch ausbildungssuchende Jugendliche mit offenen Ausbildungsstellen und deren Betrieben in Kontakt gebracht werden. Die Termine werden noch rechtzeitig bekannt gegeben.

Termine können telefonisch unter 0800/4555500 (kostenfrei), per E-Mail an Berufsberatung-Allgaeu@arbeitsagentur.de oder online unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/kempten-memmingen (Termin online vereinbaren) vereinbart werden und sind persönlich in der lokalen Agentur für Arbeit oder als Online-Beratung von zuhause aus möglich.