Noch ein Einbruch in Marktoberdorf - diesmal in Autohaus

In den vergangenen Tagen hat die Polizei häufig von Einbrüchen in und um Marktoberdorf berichtet. Am Weihnachtswochenende war ein Autohaus betroffen.

28.12.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Ein unbekannter Täter ist im Zeitraum zwischen 24. und 25. Dezember in ein Autohaus in der Johann-Georg-Fendt-Straße in Marktoberdorf eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschaffte er sich über die Südseite des Gebäudes Zugang in die Werkstatt.

Nicht nur die Trinkgeldkasse ließ der Einbrecher mitgehen

Er durchsuchte das Büro nach Wertsachen und stahl die Trinkgeldkasse sowie ein Kfz-Diagnosegerät. Die Polizei bittet um Hinweise - auch auf verdächtige Fahrzeuge - unter der Telefonnummer 08342/96040.

In den letzten Tagen war dies nicht der einzige Einbruch in der Region. Die Polizei meldete weitere Einbrüche in Marktoberdorf, Biessenhofen, Altdorf und Bernbeuren.

Lesen Sie auch: Drei Einbrüche in einer Nacht in Marktoberdorf