Der FC Thalhofen hat mit Türkgücü Königsbrunn noch eine Rechnung offen

Das Hinspiel gegen Türkgücü Königsbrunn hat der FC Thalhofen mit 3:5 verloren. Nun will sich die Niemeyer-Elf die Punkte zurückholen. Was der Trainer dazu sagt.

26.03.2023 | Stand: 11:14 Uhr

Der FC Thalhofen bestreitet in der Fußball-Bezirksliga am Sonntag, 26. März, sein erstes Auswärtsspiel nach der Winterpause. Gegner ist ab 15 Uhr Tabellennachbar SV Türkgücü Königsbrunn. Beide Mannschaften haben am vergangenen Wochenende gewonnen.

So sind Thalhofen und Königsbrunn aus der Winterpause gekommen

Die Königsbrunner besiegten in ihrem Auftaktspiel das Tabellenschlusslicht TV Bad Grönenbach mit 2:1. Damit kletterten sie in der Tabelle auf Rang sechs mit nun 28 Zählern. Auch der FC Thalhofen startete erfolgreich in das erste Spiel nach der Winterpause. Gegen den TSV Haunstetten setzte sich die Elf am Mühlsteig mit 3:2 durch. Somit kommt der FCT auf nun 34 Punkte.

Eine Rechnung hat der FC Thalhofen mit Königsbrunn noch aus der Hinrunde offen. Die Elf von Trainer Florian Niemeyer hat damals trotz einer guten Vorstellung mit 3:5 verloren. Am Sonntag wollen die Allgäuer an die starke Leistung aus dem ersten Spiel anknüpfen und drei Zähler mit nach Hause nehmen. „Wenn wir so auftreten wie gegen Haunstetten, dann werden wir was Zählbares mit nach Hause nehmen“, äußert sich Spielmacher Janik Suske selbstbewusst.

Das sagt Thalhofens Trainer Niemeyer

Auch Trainer Florian Niemeyer war sehr zufrieden mit dem Auftritt gegen Haunstetten, doch warnt davor, sich auf dem Erfolg auszuruhen: „Wenn wir auch nur ein paar Prozent nachlassen, dann werden wir es enorm schwer haben, gegen die spielstarken Königsbrunner zu bestehen.“ Ihm steht für die Partie mit Ausnahme des verletzten Samuel Olejnik der gesamte Kader zur Verfügung.

So will der FC Thalhofen spielen

FC Thalhofen: Lukas Kress, Patrick Reichhart, Marco Steinhauser, Patrick Sandner, Nicolas Steger, Jakob Zeiler, Janik Suske, Cedric Wahler, Timo Welte, Dominik Dürr, Luca Csauth, Niklas Zeiler, Fabi Hartmann, Linus Zeiler, Jona Königstein, Robin Thiel, Dennis Beutel sowie Christoph Berkmüller.

Lesen Sie auch: "Robo Night" in Marktoberdorf: Müssen Roboter immer teuer sein?

Verein "Perlenkette" aus Marktoberdorf ermöglicht Kindern in Uganda Bildung