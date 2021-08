Die Impfbereitschaft hat im Landkreis Ostallgäu deutlich abgenommen. Wie das Landratsamt die Impfquote anheben möchte und welche Aktionen geplant sind.

13.08.2021 | Stand: 18:22 Uhr

In Obergünzburg rückte das Impfteam am Freitag bereits zum zweiten Mal an – und das, obwohl die erste Sonderaktion eine Woche vorher auf wenig Resonanz stieß. 29 Personen bekamen innerhalb von vier Stunden eine Impfung – fünf davon zum ersten Mal. „Es hätten deutlich mehr Menschen geimpft werden können“, sagt Stefan Leonhart. Der Pressesprecher des Landratsamtes bestätigt: Das Interesse der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis an einer Corona-Schutzimpfung ist gesunken.