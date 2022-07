Nur an einem Tag im Jahr geöffnet: Die Grabkapelle des Fürstbischofs Wenzeslaus in Marktoberdorf

Vor 210 Jahren ist Fürstbischof Clemens Wenzeslaus in Marktoberdorf gestorben. Seine Grabkapelle ist ein Mal im Jahr für alle geöffnet: An seinem Todestag.

23.07.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Am 27. Juli 1812 vor 210 Jahren starb Fürstbischof Clemens Wenzeslaus nach schwerer Krankheit im Schloss in Marktoberdorf. Um des Toten zu Gedenken, ist seine sonst verschlossene Grabkapelle am Osttor der Sankt-Martin-Kirche an diesem Tag – nächsten Mittwoch – von 9 bis 19 Uhr der Öffentlichkeit zugänglich. (Lesen Sie dazu auch: 200 Jahre anderenorts geläutet: Kirchenglocke aus Ebenhofen zurück in der Heimat)

Fürstbischof Clemens Wenzeslaus starb am 27. Juli 1812 in Marktoberdorf. Sein Gemälde hängt im Rathaus. Bild: Heinz Budjarek

Ein ungewöhnliches Grab für einen geistlichen Würdenträger

Das Besondere: Obwohl es nicht den damaligen Gepflogenheiten hoher geistlicher Würdenträger entsprach, hatte sich Fürstbischof Clemens Wenzeslaus nur ein einfaches Grab mit einem Holzkreuz gewünscht. Und ein solches hat er auch bekommen. Elf Jahre nach seinem Tod stifteten seine Schwester Maria Kunigunde und deren Nichte Maria Amalie von Pfalz-Zweibrücken die Grabkapelle über seiner letzten Ruhestätte. Bis heute steht sie dort – nahezu unverändert.

