Wie die Diakonie Herzogsägmühle Obdachlosen im Ostallgäu helfen will

Die Diakonie Herzogsägmühle will Obdachlosen wieder zu einem stabilen Lebensalltag verhelfen. Alle Termine zu den Infoveranstaltungen.

08.09.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Wohnungslosigkeit wird oft mit obdachlosen Menschen assoziiert, die in der Großstadt Platte machen. Tatsächlich ist das Thema viel komplexer. „Wohnungslosigkeit ist oft ein unsichtbares Phänomen – auch hier bei uns in eher ländlichen Regionen. Viele Menschen schämen sich dafür und versuchen daher nach außen zu verbergen, dass sie keine eigene Wohnung haben“, erklärt Birgit Gutzeit, Leiterin der Regionalen Angebote des Geschäftsbereichs Menschen in besonderen Lebenslagen der Diakonie Herzogsägmühle.

Allein in Bayern leben mehr als 32.000 obdachlose Menschen

Wie groß das Problem der Wohnungslosigkeit ist, zeigen die Zahlen des Statistischen Bundesamts. Allein in Bayern leben demnach 32.380 wohnungslose Menschen in einer kommunalen Notunterkunft oder Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. Bundesweit wurden 372.000 Menschen erfasst. Die Dunkelziffer liegt weitaus höher.

Die Diakonie Herzogsägmühle will mit einem differenzierten Hilfeangebot in der Region Unterstützung bieten. Dabei setzt sie vor allem auf Prävention, um im Idealfall den Verlust der Wohnung zu verhindern oder passgenaue Hilfen zu vermitteln. Ziel ist es, wieder Stabilität in den Lebensalltag der Betroffenen zu bringen.

Diakonie Herzogssägmühle beteiligt sich im Ostallgäu an bundesweitem Tag der Wohnungslosen

Darum beteiligt sich die Diakonie Herzogsägmühle auch in diesem Jahr am bundesweiten Tag der Wohnungslosen, will auch auf diese Weise mit Bürgern ins Gespräch kommen.

Mit Infoständen ist die Diakonie am Montag, 11. September, von 12 bis 14 Uhr auch in Marktoberdorf (Marktplatz) präsent. Interessierte können zudem zum Tag der offenen Tür (10 bis 13 Uhr) die Notunterkunft Gasthaus Herzogsägmühle (Unteroblandstraße 1, Herzogsägmühl) besuchen.

