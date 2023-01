Oberdorfer Bühnenfasnacht: Die Nachfrage ist enorm

Die Fasnachtsabende im Modeon Marktoberdorf starten nach der Pandemie wieder. Der Verkauf läuft bisher gut - an diesen Tagen sind noch Tickets erhältlich.

31.01.2023 | Stand: 15:30 Uhr

„Wir hatten schon mit einem Ansturm gerechnet“, sagt Wolfgang Bolz, Präsident der Bühnenfasnacht. „Die Leute wollen wieder Fasnacht sehen.“ Stunden vor der Öffnung standen sie am Samstag vor dem Modeon in der Kälte Schlange, um Karten für die Oberdorfer Fasnachtsabende zu ergattern. Und es geht gut los: „Eigentlich ist alles wieder wie vor Corona“, freut sich Anne Roth von den Oberdorfer Fasnachtern. Die Nachfrage sei enorm. Ein Großteil der Karten sei bereits verkauft worden, gerade für die Veranstaltung am Freitag gebe es nicht mehr viele Plätze.

Verkaufsstelle im Reisebüro Reimann ist noch am Mittwoch und am Freitag geöffnet

Doch noch kann man laut Roth für alle sechs Fasnachtsabende Tickets erwerben. Bei der Bühnenfastnacht bietet das Ensemble eine Mischung aus „Allgäuer Bodenständigkeit“, Sprachspielereien, Tanz- und Gesangseinlagen und besonderen Kostümen. Noch am Mittwoch, 1. Februar, zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr, und am Freitag, 3. Februar, zwischen 14 Uhr und 18 Uhr, ist im Reisebüro Reimann in der Georg-Fischer-Straße 1a eine Verkaufsstelle eingerichtet, an der Eintrittskarten zu erhalten sind.

Die Karten kosten auf dem ersten Platz 26 Euro, auf dem zweiten Platz 23 Euro und auf dem dritten Platz 20 Euro. Tickets können nur zu den Verkaufszeiten am 1. und 3. Februar unter 08342/915953 reserviert werden – aber auf keinen Fall unter der Nummer des Reisebüros.

Lesen Sie auch: Prof. Peter Nick und Petra Müller zur Frage: Als "Indianer" verkleiden oder nicht?