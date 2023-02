Oberdorfer Fasnachter: "Kaum zu glauben aber wahr, wir sind wieder da"

Die Oberdorfer Fasnacht feiert nach der langen Bühnenabstinenz im Modeon Premiere – und wie. Es geht bunt, laut und verrückt zu.

14.02.2023 | Stand: 18:15 Uhr

In Superhelden-Kostümen stürmen die Fasnachter beim Premierenabend die Bühne im Modeon. „Kaum zu glauben, aber wahr: Wir Fasnachter sind wieder da.“ Mit im Gepäck haben sie spektakuläre Kostüme, bissige Kommentare und natürlich jede Menge Lob und Tadel. Wobei: Früher war es allat, wie soll’s auch anders sein, besser. Das geht schon bei der Kostümauswahl los, erklärt Walter Sirch als Hausmeister seinen zwei kleinen Pumuckeln Emma Guggemos und Lucia Zeitler. Ob Eskimo, Indianer oder „Chinäs“: „Das darf man alles nicht mehr machen.“ Schwarz? Das sei heutzutage ein kritisches Wort. Selbst Jürgen Schwarz, Geschäftsführer der Musikakademie, habe sich zur Namensänderung entschieden. Nach langem Hin und Her zwischen Black oder Mohr, habe er sich für Anthrazit entschieden. „So kommt er im Alphabet weiter vorne“, meint Sirch. Doch auch er spricht das böse K-Wort nur hinter vorgehaltener Hand aus. „Corona?“, fragt ihn der kleine Kobold. „Nein, das schreibt man doch mit C! – Kaufbeura.“

