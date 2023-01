Oberdorfer Fasnachter stehen in den Starlöchern: Das ist im Februar alles geboten

Bald beginnt in Marktoberdorf wieder das bunte Faschings-Treiben. Das Modeon bietet wieder eine große Bühne für die Fasnachter. Der Vorverkauf startet bald.

19.01.2023

Dreimal sorgen die Oberdorfer Fasnachter dieses Jahr wieder für Fasnachtsunterhaltung in Marktoberdorf: mit den legendären Oberdorfer Fasnachtsabenden vom 13. bis 18. Februar, dem Gaudiwurm am Faschingssonntag und dem großen Kinderball am Faschingsdienstag. In den vergangenen beiden Jahren, als die Oberdorfer Fasnacht coronabedingt ausfallen musste, hat sich einiges angestaut. Umso gespannter dürfen die Marktoberdorferinnen und Marktoberdorfer sein, was sich die Fasnachter für ihr Comeback alles ausgedacht haben: Nummern, die das Zwerchfell schonungslos strapazieren, bissige Kommentare, rasante Tanznummern, spektakuläre Turnakrobatik und hochklassiger Gesang. Rund 150 Mitwirkende vor und hinter der Bühne wollen für Abende mit bester Unterhaltung sorgen.

Am Faschingssonntag findet der Gaudiwurm in Marktoberdorf statt

Am Faschingssonntag verdoppelt sich schnell mal die Einwohnerzahl in Marktoberdorf. Zuschauer von nah und fern strömen zu einem der größten und schönsten Umzüge in ganz Bayerisch-Schwaben: Auf rund 3,5 Kilometer Länge schlängelt sich der Oberdorfer Gaudiwurm mit rund 1500 Teilnehmern durch Marktoberdorf. Aus der ganzen Region kommen die Gruppen und begeistern jedes Jahr aufs Neue mit aufwendigen Kostümen und spektakulären Wagen. Der Schlachtruf „Hee du hee“ wird tausendfach zurückgeschrien. An verschiedenen Plätzen und Kreuzungen kommentieren gewitzte Fasnachtssprecher die vorbeiziehenden Gefährte und sorgen für gute Stimmung. Der Gaudiwurm startet pünktlich um 13.30 Uhr am Rathaus und endet in der Bahnhofstraße. Parkplätze sind ausgeschildert.

Kinderball im Modeon Marktoberdorf

Den Abschluss des Faschings bilden dann der Oberdorfer Kinderball am Faschingsdienstag, 21. Februar, im Modeon. Hier feiern die Kleinen wie die Großen bei Livemusik und Tanzeinlagen. Der Eintritt für Kinder frei.

Der Vorverkauf für die Fasnachtsabende beginnt am Samstag, 28. Januar. Die Tickets werden von 8 bis 15 Uhr im Modeon verkauft. Zudem gibt es Tickets im Reisebüro Reimann in der Georg-Fischer-Straße 1a zu folgenden Terminen: Montag, 30. Januar, von 9.30 bis 12 Uhr; Mittwoch, 1. Februar, von 9.30 bis 12 Uhr sowie am Freitag, 3. Februar, von 14 bis 18 Uhr. Die Karten kosten auf dem 1. Platz 26 Euro, auf dem 2. Platz 23 Euro und auf dem 3. Platz 20 Euro. Tickets können nur zu den Vorverkaufszeiten am 30. Januar sowie am 1. und 3. Februar unter 08342-915-953 reserviert werden. Auf keinen Fall die Nummer des Reisebüros verwenden.

Alle Termine der Oberdorfer Fasnachter im Überblick:

Oberdorfer Fasnachtsabende: 13. bis 18. Februar, jeweils 20 Uhr, Modeon Marktoberdorf

Oberdorfer Gaudiwurm: Sonntag, 19. Februar, Start 13.30 Uhr

Kinderball der Oberdorfer Fasnachter: 21. Februar, 14 bis 18 Uhr im Modeon

Weitere Infos unter www.oberdorfer-fasnacht.de

