Am Sonntag findet in Obergünzburg wieder der traditionelle Martiniritt statt. Alle Infos zur Route, Festgottesdienst und Kaffee und Kuchen.

04.11.2022 | Stand: 12:08 Uhr

Am Sonntag, 6. November, ist Patrozinium in Obergünzburg: die katholische Pfarrgemeinde feiert ihren Kirchenpatron Sankt Martin. Ab 13.45 Uhr findet der traditionelle Martiniritt auf der bekannten Route rund um die Kirche statt. Zuvor feiert die Gemeinde um 10 Uhr in der Pfarrkirche den Festgottesdienst.

Martiniritt in Obergünzburg: Es gibt Kaffee und Kuchen im Verkündhaus

Anschließend (ab etwa 14 Uhr) gibt es Kaffee und Kuchen im Verkündhaus, auch Kuchen zum Mitnehmen wird verkauft. Die Kuchenspenden können ab 9 Uhr im Verkündhaus abgegeben werden.