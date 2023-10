Obergünzburg hat jetzt ein Mitfahrbänkle

In Obergünzburg steht nun eine besondere Bank. Von hier soll's ohne Auto problemlos weitergehen. Wie funktioniert das?

27.10.2023 | Stand: 16:20 Uhr

Mitfahrbänkle gibt es nun auch in der Verwaltungsgemeinschaft Obergünzburg. Wer ohne eigenes Auto von A nach B möchte, kann sie nutzen. Sie ermöglichen beispielsweise Einkäufe, Arzt-und Restaurantbesuche.

Mitfahrbänkle nutzen - So geht's

Und so funktioniert es: Am Mitfahrbänkle sind Schilder angebracht, auf denen mögliche Fahrtrichtungen vermerkt sind. Der „Daumen“ an den Schildern kann auf die gewünschte Richtung oder Ortschaft eingestellt werden. Vorbeifahrende Autofahrer können nun sehen, wohin eine Person befördert werden möchte. Die Bänke gibt es in Obergünzburg (5), Ebersbach (1), Gfällmühle (1), Willofs (1), Ronsberg (2), Günzach (2), Immenthal (1), Untrasried (2) und Hopferbach (1). Das Foto zeigt Initiatorin Gudrun Rauch mit Bürgermeister Leveringhaus und (links) 2. Bürgermeister Florian Ullinger.

