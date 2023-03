Das Mehl schöpfte sie noch aus einer Kiste: Von einem alten Lebensmittelgeschäft in Obergünzburg

Erst eine Drechslerei, dann ein Lebensmittelladen befanden sich einst in dem alten Gebäude in Obergünzburg. Die Verkäuferin war eine vertrauensselige Frau.

02.03.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Mit dem beginnenden März blättert auch der Arbeitskreis Heimatkunde in Obergünzburg eine Seite im Kalender um. Diesen Monat ist ein altehrwürdiges Haus am Oberen Markt zu sehen – eindeutig im Allgäuer Baustil, der Wohnbereich gen Osten ausgerichtet. Michael Karrer, der letzte Drechsler der Marktgemeinde, betrieb im Westteil des Gebäudes bis in die 1930er sein Handwerk. Die Wasserkraft dafür bezog er aus der Günz, die hinter dem Gebäude vorbeifließt.

Die verwitwete Verkäuferin aus Obergünzburg wurde nur "Mahle" genannt

Nach dem Tod des Drechslers führte seine Witwe Amalie Karrer viele Jahre lang das Haus. Ihren Lebensunterhalt verdiente sie mit einem kleinen Lebensmittelgeschäft, das sie im Anbau auf gerade mal 15 Quadratmeter Verkaufsfläche eingerichtet hatte. Ihrer Kundschaft gewährte sie ganztägig freien Zugang zum Laden. Dieses Vertrauen schöpfte sie wohl aus ihrer christlichen Gesinnung, aber auch aus den guten Beziehungen zur Nachbarschaft, in der sie nur „Mahle“ genannt wurde.

Auf dem Ladentisch stand lediglich eine Glocke mit Druckknopf. Daneben ein Zettel, auf dem Hinweise standen wie „Bin in der Küche“, „Komme gleich wieder“ oder „Bitte läuten!“ Ob sich diese Ehrlichkeit ihrerseits bewährte, ist heute nicht bekannt.

Seinerzeit jedenfalls holte die Verkäuferin die Essiggurken noch mit einer Holzzange aus dem Gurkenfass, schöpfte das Mehl aus einer Kiste auf eine Waage und füllte die mitgebrachten Gefäße mit Salatöl aus einer an der Wand hängenden Flasche – ganz nach den aufgezeichneten Mengenangaben. Den Kassenzettel schrieb sie stets von Hand. Meistens – so die Erzählungen der Altbürgerinnen und -bürger aus Obergünzburg – rundete „Mahle“ die Geldbeträge großzügig ab.

Bis 1986 blieb das Haus ein Lebensmittelgeschäft - danach wurden die Räume verpachtet

Ein Kistenfabrikant namens Max Häringer erwarb nach ihr das Haus, riss 1951 den Anbau ab und eröffnete kurz darauf erneut ein Lebensmittelgeschäft. Dies verpachtete er für eine lange Zeit. Später führte Häringers Tochter Gaby Meintschel das Geschäft fort, das stetig vergrößert wurde. 1986 gab sie den Laden schließlich auf und verpachtete die Räume.

