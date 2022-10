Obergünzburg investiert eine Million Euro in den neuen Marktplatz

Marktrat beschließt Verjüngungskur für den zentralen Platzes der Gemeinde. Welche Maßnahmen die Sanierung beinhaltet.

09.10.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Mit vier Gegenstimmen beschloss der Marktrat Obergünzburg die Durchführung der städtebaulichen Sanierung des Marktplatzes und die Stellung des Förderantrags hierzu, wie in der Sitzung von Diplomingenieur Jellen vorgestellt.

Im Marktrat Obergünzburg gibt es vier Gegenstimmen

Die städtebauliche Sanierung des Marktplatzes wurde im Gremium bereits mehrfach diskutiert, erinnerte Bürgermeister Lars Leveringhaus eingangs. Der Planungsauftrag für einen möglichen Fahrradunterstand wurde an das Schwäbische Ingenieurbüro Jellen & Co. vergeben. Denn wegen der erforderlichen denkmalrechtlichen Erlaubnis wird für die Maßnahme ein Bauantrag benötigt. Insgesamt sei die Planung so weit fortgeschritten, dass der Förderantrag gestellt werden könne. Danach erläuterte Diplomingenieur Jellen anhand von Plänen die einzelnen Arbeiten.

Sanierung in Obergünzburg soll 2023 starten

Gestalterisch sieht der Entwurf eine Angleichung an den alten Markt vor. Im Pflaster sollen Wegführungen für Sehbehinderte eingebaut werden. Der Eingangsbereich zum Rathaus soll in der Höhe angeglichen werden und einen stufenlosen Zugang ermöglichen. Die Parkbuchten werden zum Teil etwas breiter. Die von der Regierung von Schwaben gewünschte Gewährleistung der Wasserversorgung der auf dem Platz vorhandenen Bäume sei in die Planung eingearbeitet worden. Daraufhin beschlossen die Räte mehrheitlich die Durchführung der Maßnahme und die Stellung des Förderantrags. Die Maßnahme soll im Jahr 2023 durchgeführt werden. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf knapp eine Million Euro.

Wie der Bürgermeister dann mitteilte, hängt die Anzahl der Vertreter in der Schulverbandsversammlung von der Anzahl der Schüler aus den einzelnen Mitgliedsgemeinden ab. Die Anzahl der Schüler aus dem Markt in der Mittelschule Obergünzburg sei so stark gestiegen, dass ein weiterer Vertreter in die Schulverbandsversammlung zu bestellen ist. Einstimmig bestellten die Markträte hierzu Markus Traut.

Diskussion über Instandsetzung der Pfarrgartenmauer in Ebersbach

Erneut befasste sich das Gremium mit dem Förderantrag der Pfarrkirchenstiftung Ebersbach zur Instandsetzung der Pfarrgartenmauer in Ebersbach. Die Entscheidung war im vergangenen Jahr zurückgestellt worden, weil im Gremium Stimmen laut wurden, dass eine zehnprozentige Förderung durch den Markt Obergünzburg bei kirchlichen Gebäuden gerechtfertigt sei, nicht jedoch für eine Mauer. Dazu teilte nun Kämmerer Christoph Brenner mit, dass die Kosten für die Maßnahme inzwischen von 485.000 Euro auf 650.000 Euro gestiegen sind. Aufgrund der bisherigen Förderzusagen würden der Pfarrkirchenstiftung noch 69.000 Euro verbleiben. Doch gebe es inzwischen noch weitere potenzielle Fördergeber wie den Bezirk Schwaben und den Landkreis Ostallgäu.

In der folgenden Diskussion wurde bemängelt, dass das Amt für Denkmalpflege Forderungen an die Sanierung stelle, welche die Kosten immens in die Höhe trieben, aber selbst dann nur 7000 Euro Zuschuss gebe. Letztlich wurde der Bürgermeister mehrheitlich ermächtigt, für denkmalpflegerische Maßnahmen bei der Instandsetzung der Pfarrgartenmauer Ebersbach einen Zuschuss von bis zu 12.000 Euro zu gewähren.

Ein Geschenk für Obergünzburg aus Visegrad

Zum Schluss berichtete Dritte Bürgermeisterin Christine Räder von der sehr gelungenen Feier in Visegrad zum 25-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit dieser geschichtsträchtigen ungarischen Gemeinde mit 1700 Einwohnern, am Donauknie etwa 40 Kilometer von Budapest entfernt gelegen. 30 Personen aus dem Obergünzburger Partnerschaftsverein begleiteten sie dabei. Räder überreichte das Gastgeschenk aus Visegrad an Bürgermeister Leveringhaus.

