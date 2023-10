Nur noch wenige Wochen: Sanierung von Obergünzburger Rathaus fast abgeschlossen

Die Zeit der Container ist bald vorbei: Ab dem 2. November herrscht im Pflegerschloss von Obergünzburg wieder Normalbetrieb. Was alles neu ist im Rathaus.

16.10.2023 | Stand: 11:17 Uhr

Die Zeit der Container an der Rösslewiese läuft ab. Am Montag, 23., und Dienstag, 24. Oktober, bleibt das Rathaus in Obergünzburg für den Kundenverkehr geschlossen. Dann ziehen die Büros, die sich derzeit im zweiten Stock befinden, in den ersten Stock, zum Beispiel das Haupt- und das Einwohnermeldeamt. Die Büros, die sich derzeit in den Containern befinden – unter anderem das Büro des Bürgermeisters – ziehen am Montag, 30., und Dienstag, 31. Oktober, in den zweiten Stock. Während dieses Umzugs sind die Büros im ersten Stock wie gewohnt geöffnet.

