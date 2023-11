In Obergünzburg ist es am Samstag zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

19.11.2023 | Stand: 12:08 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagmittag in Obergünzburg im Landkreis Ostallgäu gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein 66-jähriger Autofahrer nahe des Schützenheims die Vorfahrt genommen.

Schwerer Unfall in Obergünzburg - Hubschrauber im Einsatz

Demnach fuhr der Mann mit seinem Auto beim Schützenheim nahe des Lenzkellers auf die Hauptstraße und übersah dabei einen herannahendes Auto. Der aus dem Ort anfahrende 27-Jährige konnte trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß.

Der 66-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen, der 27-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Die neuesten Nachrichten aus Marktoberdorf und dem Ostallgäu lesen Sie immer hier.