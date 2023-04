Das ist der Werdegang der Drehleiter für die Feuerwehr Obergünzburg

Bis 1993 musste die Obergünzburger Feuerwehr die Drehleiter aus Kaufbeuren anfordern. Das dauerte bei Bränden viel zu lang. So kamen sie zur eigenen Drehleiter:

Von Robert Müller

15.04.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Die Freude war groß, als am 16. April 1993 abends eine Abordnung der Feuerwehr Obergünzburg unter der Leitung von Kommandant Luggi Ohneberg und zweitem Kommandant Robert Müller mit der ersten Drehleiter in der Geschichte der Obergünzburger Feuerwehr am Feuerwehrhaus eintraf. Seit 30 Jahren ist nun die Drehleiter ein fester Bestandteil der Stützpunktfeuerwehr Obergünzburg.

