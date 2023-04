Hinter den Kulissen der Wasserversorgung: Was gibt es dort zu tun?

Daniel Schön ist Wassermeister in Obergünzburg und gibt einen Einblick in den Hochbehälter in Ebersbach: Warum seine Arbeit so wichtig ist und sie dennoch kaum jemand bemerkt.

22.04.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Von außen ist der Hochbehälter in Ebersbach gut getarnt. Ein Großteil des Gebäudes ist unter einem Grashügel versteckt. „Der Erdwall ist zum Isolieren da, für eine gleichbleibende Wassertemperatur“, erklärt Daniel Schön, während er die massive Eingangstür aufschließt. Der 25-Jährige ist Wassermeister in Obergünzburg.

