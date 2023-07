Henriette Gößner wird Pfarrerin in Obergünzburg

Henriette Gößner, Obergünzburgs neue evangelische Pfarrerin, kam rum in der Welt. Daher ist sie auch mit der anglikanischen Kirche vertraut.

01.07.2023 | Stand: 16:06 Uhr

Am Gartenzaun mit den Menschen ins Gespräch kommen – das möchte die neue Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Obergünzburg. Die Gemeinde freut sich, dass die Pfarrstelle zum 1. September wieder besetzt werden kann. Die Wahl, die diesmal der Kirchenvorstand hatte, fiel auf Henriette Gößner, die zurzeit noch Pfarrerin in einer kleinen Gemeinde am Hesselberg ist. Sie wechselt mit ihrem Mann und ihrem Sohn vom evangelischen Kernland in Franken in eine Diasporasituation in Allgäu-Schwaben. (Lesen Sie dazu: Nach dreieinhalb Jahren: Pfarrerin Böhm verlässt das Günztal.)

Die neue evangelische Pfarrerin will schon am Gartenzaun mit den Menschen in Obergünzburg in Kontakt kommen

Ihr beruflicher Lebensweg zeigt, dass die 50-Jährige sehr an einer Vielfalt, auch im Glaubensleben, interessiert ist. Nach der Ausbildung in Neuendettelsau und dem Vikariat in Bamberg lernte sie die anglikanische Kirche kennen. An der Universität von Coventry half sie jungen Studenten, ihren Platz zu finden. Ein weiterer Schwerpunkt in Nordengland war die Mitarbeit in der Nagelkreuzgemeinschaft. Diese ist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und eine Friedensbewegung, die auch in Deutschland, zum Beispiel in Dresden, aber auch in Ottobeuren vertreten ist.

Neben der anglikanischen Kirche hat sich Pfarrerin Gößner auch mit den Hugenotten befasst

Noch während ihres Studiums lernte sie an der evangelischen Hochschule im französischen Montpellier die Geschichte der Hugenotten kennen und traf Theologiestudenten aus Frankreich, Spanien und Nordafrika. Nach dieser Auslandserfahrung schloss sie ihr Studium in Berlin und Heidelberg ab.

Sie bringt große Offenheit mit nach Obergünzburg - und sie ist eine begeisterte Sängerin

Ob England, Frankreich oder Deutschland – Henriette Gößner hat Erfahrungen mit unterschiedlichen Menschen und in ökumenischer Vielfalt machen dürfen. Diese Offenheit für Menschen, das Zuhören und Wahrnehmen, was Frauen und Männer in ihrer jeweiligen Lebenssituation benötigen, will sie auch nach Obergünzburg mitbringen.

Als begeisterte Chorsängerin freut sich die Pfarrerin auf viele neue Begegnungen im Günztal. Die Einführung findet am Sonntag, 24. September, um 10.15 Uhr in der Elisabethenkirche in Obergünzburg statt.