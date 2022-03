Warum bei Obergünzburgs Volleyballerinnen ein Wort völlig tabu ist

Die Volleyballerinnen des TSV Obergünzburg arbeiten daran, an der Spitze zu bleiben. Erneut gewinnen sie mit 3:0. Was als das Geheimnis des Erfolgs gilt.

22.03.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Nach einem erneut verdienten Sieg bleiben die Frauen des TSV Obergünzburg unangefochten an der Spitze der Volleyball-Landesliga Süd-West. Das Auswärtsspiel gegen den FC Langweid haben die Günztalerinnen nach knapp einer Stunde Spielzeit mit 3:0 für sich entscheiden.

Zwei Volleyballerinnen stehen angeschlagen auf dem Spielfeld

Zu Beginn der Partie spielte das Obergünzburger Team eine komfortable Führung heraus, obwohl es erneut ersatzgeschwächt angereist war. Mit 25:14 und 25:12 waren die ersten beiden Durchgänge vom Ergebnis her eindeutig, dennoch waren die Gastgeberinnen aus dem Landkreis Augsburg ein ernst zu nehmender Gegner. „Zwei unserer Spielerinnen waren nicht im Training. Wenn du angeschlagen bist, schwinden im Laufe des Spieles die Kräfte. Trotzdem hat das Team erneut das Beste gegeben“, sagt Mittelblockerin Franziska Thaller. Auf diese mannschaftliche Geschlossenheit lässt sich zurückführen, dass Obergünzburg erneut keinen Satz abgab. „Auch wenn wir nicht zu 100 Prozent auf dem Feld standen, so haben wir uns gegenseitig gepusht und durch den Teamgeist das Spiel gewonnen“, betont auch Diagonalangreiferin Theresa Lohmüller.

Den dritten Satz haben die Allgäuerinnen mit 25:19 für sich entscheiden. „Dank der punktstarken Angriffe über die Mitte ging auch dieser Durchgang an uns“, schildert Lohmüller. Für Sabine Boppeler sind zusätzlich die Aufschläge gegen Langweid ausschlaggebend gewesen.

Die Volleyballerinnen sind weiterhin ohne Niederlage

Mit 32:0 Punkten führt das Obergünzburger Team das Feld weiterhin ohne Niederlage souverän an. „Keiner von uns hätte bisher geglaubt, dass wir in dieser Saison so dominant sind“, kommentiert Außenangreiferin Boppeler voller Freude. Obwohl mit dem TV Planegg-Krailing II der härteste Konkurrent um die Meisterschaft bisher zweimal geschlagen wurde, so wollen die Frauen das Wort vom Titel noch nicht in den Mund nehmen. Allerdings: Nur wenn Obergünzburg patzen sollte, hätte das Team aus Oberbayern wieder eine reelle Chance auf den Gewinn der Meisterschaft, müssten dann aber selbst alles gewinnen.

„Jede von uns hat weiterhin den Ehrgeiz, um jedes Spiel erfolgreich zu gestalten“, verweist Boppeler auf die noch fünf ausstehenden Duelle in der Landesliga. Gegen den SV Lohhof fehlen noch beide Spiele. Im April steht das Heimspiel gegen München und Augsburg an und mit dem Rückspiel gegen Langweid folgt die letzte Partie in dieser für alle kräftezehrende Saison. „Je länger die Runde dauert, desto zäher wird es“, macht Thaller deutlich.

Lesen Sie auch