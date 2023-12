Sklilift in Ronsberg: Hier kann sogar nachts gefahren werden

Die Skisaison in Ronsberg hat begonnen. Auf der Piste herrschen beste Bedingungen für Skifahrer. Wann der Skilift in Betrieb ist.

05.12.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Die Saison am Skilift Ronsberg hat begonnen. Und wie das Foto zeigt, herrschen auf der Piste ideale Voraussetzungen. Die Öffnungszeiten am Skilift sind die gleichen wie im Vorjahr: Montag bis Freitag von 14.30 bis 17 Uhr und Donnerstag bis Freitag zudem von 19 bis 21 Uhr (mit Flutlicht). Samstags, sonntags und feiertags wird der Lift von 10 bis 17 Uhr betrieben, an Heiligabend von 10 bis 14 Uhr.

Der Skilift in Ronsberg hat eine lange Tradition

Der Skilift hat eine lange Tradition: 1965 durch die Geschwister Baumberger gebaut, wird der Lift seit 2007 von der GmbH & Co. KG betrieben. 13 Gesellschafter halten ihn am Leben - und das mit viel Herzblut.

Weitere Infos gibt es auf der Internetseite des Skilift Ronsberg.