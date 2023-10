Jahrzehntelanger Kampf endlich erfolgreich: Aitrang bekommt den ersehnten Bahnhalt

Riesengroße Freude in Aitrang: Der Freistaat will nun den lange geforderten Bahnhalt realisieren. Bis wann wird das Projekt fertig sein?

06.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Aitrang wird wohl noch in diesem Jahrzehnt einen Bahnhalt bekommen. Das bayerische Verkehrsministerium hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass nach neuesten Berechnungen ein neuer Haltepunkt in Aitrang volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Auf dieser Basis erklärte der Freistaat nun, den Bahnhalt Aitrang realisieren zu wollen. Sowohl die Gemeinde, als auch der Landkreis sowie Landespolitiker hatten seit geraumer Zeit einen Halt in der Ostallgäuer Gemeinde gefordert und sich dafür eingesetzt. Entprechend groß war die Freude nach der positiven Nachricht. Auch in Kempten-Ludwigshöhe soll es einen neuen Halt für die Bahn geben.

