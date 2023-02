"Offline" in Thalhofen: Das sagen Anwohner zur Internet-Störung

Seit Tagen funktioniert bei etlichen Vodafone-Kunden in Thalhofen weder Internet noch Telefon. Betroffene haben Angst, dass die Störung noch wochenlang dauert.

01.02.2023 | Stand: 15:49 Uhr

Kein Telefon, kein WLAN - und somit zu Hause kein Internet: Seit Samstagmittag sind der 45-jährige Vodafone-Kunde in Thalhofen, seine Frau und die drei Kinder nun schon „offline“ und damit quasi von der Außenwelt abgeschnitten. Zumindest zeigt seine Fritzbox für diesen Zeitpunkt den „Linedown“ an. Ursache ist, wie berichtet, ein Anbindungsfehler auf dem unterirdischen Kabelstrang. Dieser Fehler hängt, so heißt es inzwischen, mit den Ende November beendeten Straßenbauarbeiten in der Johann-Georg-Fendt-Straße zusammen.

Mehrere hundert Leute sind von dem Internet-Problem in Thalhofen betroffen

So wie dem 45-Jährigen geht es daher auch einigen hundert anderen Thalhofenern aus der Waldmünchener, der Thalhofener, der Böhmerwald- oder auch der Edelweißstraße und anderen Straßen in Nähe der Grundschule, die einen Vertrag mit Vodafone Kabel Deutschland haben und am selben Strang hängen. „Kabel-TV, Internet und Festnetz-Telefonie sind vorübergehend nicht verfügbar“, räumte ein Konzernsprecher schon am Dienstag ein. Und dass er nicht wisse, wie lange die Probleme andauern würden.

"Mir reicht es": Schlechte Informationspolitik von Vodafone frustriert Kunden

Dem 45-Jährigen reicht es jetzt. „Ich habe bei Vodafone gekündigt und gehe zur Telekom zurück.“ Ihm sei es letztlich egal, wer schuld an der Misere ist, möchte aber möglichst schnell wieder am Netz sein. Er habe Angst, dass die Probleme noch Wochen dauern könnten. Außerdem ärgere ihn, wie er sagt, „die miese Informationspolitik des Telekommunikationsunternehmens“ mit widersprüchlichen und zum Teil offensichtlich falschen Hotline-Auskünften. Der Kunde möchte nun prüfen, ob er für die Zeit ohne Internet Anspruch auf eine Ausfallentschädigung hat.

Andere Betroffene sehen die Stadt Marktoberdorf in der Verantwortung

Für einen anderen Betroffenen wäre dagegen längst die Stadt am Zug: „Vodafone muss die Straße wieder aufmachen dürfen“, fordert er, „und das defekte Kabel oder Bauteil reparieren dürfen.“ Dieses Kabel sei doch schon vor der großen Straßensanierung in der Erde gewesen und der Konzern habe dafür sicherlich eine Konzession, für die er Geld an die Stadt bezahle. „Warum dürfen sie den Schaden jetzt nicht flicken?“, will er wissen. Schließlich könne doch auch die Baustelle schuld an dem kaputten Kabel sein.

Lesen Sie auch: Marktoberdorf: Markus Söder sagt Technologie-Zentrum zu - Fendt-Chef und Bürger erfreut