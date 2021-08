Ohne Corona-Test kein Einlass: Die Regeln für Ungeimpfte werden strenger

Restaurant, Fitnessstudio und Hallenbad: Besucher müssen einen Test-, Impf- oder Genesenennachweis vorweisen. Wie die Umsetzung in Marktoberdorf klappt.

25.08.2021 | Stand: 18:17 Uhr

Die Inzidenzwerte im Landkreis Ostallgäu haben die 50er-Marke geknackt. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) verzeichnete der Landkreis am Dienstag drei Tage in Folge eine Sieben-Tage-Inzidenz über 50. Am Dienstag lag im Ostallgäu die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche auf 100 000 Einwohner gerechnet bei 58,1. Damit treten ab dem Donnerstag zusätzlich zur 3G-Regel weitere Beschränkungen in Kraft.

Dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis über 50 gestiegen ist, erklärt sich das Landratsamt Ostallgäu mit den Reiserückkehrern. „Außerdem gehen mittlerweile rund 62 Prozent der Infektionen auf die hochansteckende Deltavariante zurück“, sagt Stefan Leonhart, Pressesprecher des Landratsamtes. Als einen weiteren Grund für die steigenden Zahlen nennt er die zuletzt geringe Impfbereitschaft. Corona-Hot-Spots gibt es nach Aussage Leonharts im Landkreis nicht. „Es handelt sich um ein diffuses Infektionsgeschehen ohne besondere Schwerpunkte.“

Noch ungeimpft? So will der Landkreis Ostallgäu Impfmuffel überzeugen

So lange gelten die Beschränkungen im Ostallgäu

Die verschärften Regeln gelten nun so lange, bis der Landkreis den Stellenwert von 50 an fünf Tagen in Folge unterschreitet. Bereits am Mittwoch verzeichnete der Landkreis wieder einen geringeren Wert von 46,0.

Nach den neuen Corona-Regeln sind Treffen im öffentlichen Raum, in privaten Räumen und auf privaten Grundstücken nur noch mit den Angehörigen aus dem eigenen Haushalt sowie zwei weiteren Haushalten erlaubt. Theater, Kino oder Musicals sind weiterhin zulässig. Öffentliche und private Veranstaltungen sind nur aus besonderem Anlass und mit von Anfang an begrenztem Personenkreis erlaubt: Maximal dürfen es in geschlossenen Räumen 25 und im Freien 50 Personen sein – einschließlich Geimpfter und Genesener. Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen gilt nach der 3G-Regel die Testpflicht. (Inzidenz über 50: Eine Übersicht über die Regeln im Ostallgäu gibt es hier.)

Die Regeln für Ungeimpfte sind nicht nur im Landkreis Ostallgäu strenger geworden. In ganz Bayern gilt seit Montag die 3G-Regel, die die einen Test-, Impf- oder Genesenennachweis vorschreibt. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 müssen beispielsweise Besucher von Fitnessstudios, Schwimmbädern, Sporthallen, Friseuren sowie Massagestudios eine der drei Kriterien erfüllen.

Corona-Tests im Hallenbad?

„Unsere Gäste haben die Regeln auf dem Schirm“, sagt Gary Kögel, der das Hallenbad Marktoberdorf leitet. An der Kasse füllen die Besucher einen Zettel aus. „Unsere Mitarbeiter kontrollieren währenddessen den Nachweis“, sagt Kögel. Auch Kinder ab einem Alter von sechs Jahren müssen einen negativen Corona-Test vorzeigen. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt gilt jedoch: Kinder, die in Deutschland zur Schule gehen, brauchen laut Kögel keinen aktuellen Test, da in der Schule regelmäßig getestet werde. Diese Ausnahme gilt auch in den Ferien. „Die Schüler müssen uns glaubhaft versichern, dass sie zur Schule gehen und einen Schülerausweis vorzeigen“, sagt Kögel.

Von der 3G-Regel sind zudem Besucher von Restaurants und Cafés betroffen. Auch hier sind Kinder ab sechs Jahren nicht von der Testpflicht ausgenommen. Bei einem Schnelltest darf das Ergebnis nicht älter als 24 Stunden sein, bei einem PCR-Test nicht älter als 48 Stunden. Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig getestet werden, müssen keinen Test vorweisen.

"Einige Fragen stehen noch offen"

Bei den Regeln seien noch einige Fragen offen, sagt Martin Hiemer, Inhaber des Café-Hotels Greinwald in Marktoberdorf. „Die Details kamen von der Regierung mal wieder sehr kurzfristig.“ In seinem Restaurant müssen Gäste am Eingang warten, bis das Personal die 3G-Regel kontrolliert hat und ihnen einen Tisch zuweist. Menschen ohne Nachweis müssen entweder draußen sitzen oder gehen.

„Wenn wir die Pandemie beenden wollen, muss das eben sein.“ Martin Hiemer hofft auch, dass die Gäste die neuen Regeln akzeptieren und es keine Diskussionen deswegen gebe. „Klar werden Kunden wegbleiben“, sagt Martin Hiemer. Menschen, die sich nicht wegen einer Tasse Kaffee testen lassen wollen. „Das wird vor allem dann ein Problem, wenn die Tests ab Oktober etwas kosten.“

Corona-Test sind bald kostenpflichtig

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass ab 11. Oktober die Corona-Tests kostenpflichtig sind. Allerdings erhalten Menschen, die nicht geimpft werden können oder für die keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) besteht, auch weiterhin Gratistests. Darunter fallen zum beispielsweise Schwangere sowie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.