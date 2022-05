"Ohne Heulen geht es nie": Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf startet am Freitag

In Marktoberdorf treten Chöre aus aller Welt gegen- und miteinander an. Die Organisatoren erzählen, was das Festival in Marktoberdorf so besonders macht.

Es ist das bereits 17. Mal, dass in Marktoberdorf der Internationale Kammerchorwettbewerb stattfindet. Für das Vorbereitungsteam von „MODfestivals“ ist das Organisieren der Großveranstaltung (3. bis 7. Juni) mit einer gewissen Routine verbunden. Und doch ist die Aufregung besonders groß, erzählt Geschäftsführerin Ramona Wegenast. Denn in diesem Jahr gestaltete sich die Planung schwieriger als sonst.

Bertram Maria Keller bezeichnet es als Mikrokosmos, der jedes Mal aufs Neue entsteht, wenn der Kammerchorwettbewerb beginnt. Sängerinnen und Sänger aus aller Welt kommen nach Marktoberdorf. Ein Team von 80 Ehrenamtlichen kümmert sich um den reibungslosen Ablauf vor Ort – während des Wettbewerbs und des anschließenden Feierns. „Es gibt nur wenige Festivals, die dieses Miteinander so zelebrieren“, sagt Keller. Die Chor-Mitglieder sind bei Gastfamilien untergebracht. Bei dem Festival entstehen Freundschaften. Und wenn der Abschied gekommen ist, fließen oft Tränen. „Ohne Heulen geht es nie.“

Corona und Ukraine-Krieg erschweren die Planungen

Zwei Jahre war wegen Corona der Kammerchorwettbewerb vor Ort nicht möglich. Nun ist es erstmals wieder soweit. Die Planung war jedoch kompliziert. „Wir hatten viel weniger Bewerbungen als sonst“, sagt Ramona Wegenast. Die Veranstalter mussten deshalb viel mehr Werbung für den Wettbewerb machen. Der Grund für die Zurückhaltung liegt laut Wegenast an der Corona-Pause. Viele Chöre seien nicht gut vorbereitet. „Wir wollten das Niveau trotzdem nicht senken.“ 2019 waren es noch 500 Sängerinnen und Sänger, die beim Wettbewerb antraten. In diesem Jahr sind es 300.

Sieben Chöre aus sechs verschiedenen Ländern, den USA, Indonesien, Südafrika, der Slowakei, Tschechien und Deutschland treten nun gegeneinander an. Auch der Festino Chamber Choir aus St. Petersburg in Russland stand auf der Teilnehmerliste. Doch dieser musste aufgrund der aktuellen politischen Lage absagen. Auf Wunsch von Schirmherrin Ursula von der Leyen wies der Chor nach, dass er keine Verbindungen zum russischen Regime hat. „Er sprach sich für Frieden auf der ganzen Welt aus“, berichtet Wegenast, die sich mit Keller noch gut daran erinnert, wie der Chor „Imagine“ von John Lennon sang und ein Spruchband ausrollte. „Auf diesem stand in verschiedenen Sprachen das Wort Frieden“, erzählt Keller. Doch letztendlich scheiterte die Teilnahme an der Ausreise. Diese ist weder per Schiff noch per Flugzeug möglich. Für die Abendkonzerte wurde mit dem Mannheimer Frauenensemble Sy’zan Ersatz gefunden. Im Wettbewerb selbst kann der Chor nicht ersetzt werden, da es Teilnahmevoraussetzungen gibt.

So läuft der Wettbewerb in Marktoberdorf ab

Die sieben Chöre treten in zwei Wettbewerbsrunden gegeneinander an. In der ersten Runde am Samstag, 4. Juni, tragen die Chöre ein Pflichtprogramm vor. Sie singen das gleiche Stück. „Das ist spannend, weil man da die Unterschiede erst so richtig mitkriegt“, sagt Ramona Wegenast. Am Sonntag, 5. Juni, findet die zweite Runde mit selbst ausgewählten Stücken statt. Die Ergebnisse werden am 7. Juni bekannt gegeben.

Mit dem Ende des Festivals können Wegenast und ihr Team jedoch keineswegs durchschnaufen, denn es geht direkt weiter. Von 8. bis 12. Juni findet die Internationale Masterclass für Chordirigieren statt. Unter der Leitung der Dirigenten Georg Grün und Ko Matsushita aus Japan, stehen den 20 Teilnehmern aus aller Welt Profis an der Seite.

Als Übungschor fungiert der University of Montana Chamber Chorale aus den USA, der beim Kammerchorwettbewerb dabei ist. Zudem gibt das Calmus Ensemble am 8. Juni ein Konzert in Kaufbeuren. „Das sind die Popstars in der Chorszene“, sagt Keller. Dieses Niveau zeichne den Wettbewerb und die Masterclass aus.

Sieben Chöre messen sich – und geben Konzerte in der Region

Der Internationale Kammerchorwettbewerb findet von 3. bis 7. Juni in Marktoberdorf statt. Im Rahmen des Festivals gibt es zudem Konzerte an vielen Orten des Allgäus und in Augsburg.

Sieben Chöre treten gegeneinander an: University of Montana Chamber Chorale aus den USA, Malang Choral Art aus Indonesien, Cape Town Youth Choir aus Südafrika, Landesjugendchor Saar sowie Sonat Vox aus Deutschland, Megaron Chamber Choir aus Slowenien und der Frauenchor der Technischen Universität Ostrava in Tschechien.

Das Eröffnungskonzert ist am Freitag, 3. Juni, um 20 Uhr im Modeon Marktoberdorf. Die erste Runde findet am 4. Juni statt. Die zweite am 5. Juni. Am 7. Juni werden die Sieger bekannt gegeben (Abschlusskonzertum 19.30 Uhr).

Im Anschluss an den Kammerchorwettbewerb beginnt die Masterclass. Das Abschlusskonzert der Masterclass findet am 12. Juni um 11 Uhr in der Bayerischen Musikakademie in Marktoberdorf statt.

Weitere Infos und Tickets unter www.kammerchorwettbewerb.org

