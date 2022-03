In Grundschulen wird die Maskenpflicht am Sitzplatz aufgehoben. Lehrer in Marktoberdorf bezweifeln, dass diese Lockerung eine gute Idee ist.

21.03.2022 | Stand: 20:28 Uhr

Lehrer von Marktoberdorfer Grundschulen sehen den Wegfall von Masken im Unterricht eher skeptisch. Bei den derzeit hohen Inzidenzen sei diese Lockerung schwer verständlich. Für die Kinder sei sie allerdings eine Erleichterung. (Lesen sie dazu: Diese Corona-Regeln gelten aktuell im Ostallgäu)