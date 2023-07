Für Autoliebhaber gibt es hier viel zu sehen

Am 29. und 30. Juli findet zum dritten Mal das Oldtimertreffen in Huttenwang statt. Für Besucherinnen und Besucher gibt es dieses Jahr etwas Neues.

Wer dreht sich nicht gerne um, wenn ein Oldtimer an ihm vorbeifährt. Bei vielen Menschen kommen dann schnell Erinnerungen zurück an frühere Zeiten, ans Basteln, an das gemütliche Fahren oder an den Klang der verschiedenen Motoren. So etwas können Besucher wieder erleben beim 3. Oldtimertreffen in Huttenwang am 29. und 30. Juli.

Nicht nur Traktoren wie beim "Fendt Verdampfertreffen", sondern auch Autos und Motorräder sind in Huttenwang zu sehen

Das Interesse für Oldtimer ist nach wie vor ungebrochen, das konnten die zahlreichen Besucher beim „Fendt Verdampfertreffen“ erleben. Hier standen über 100 Traktoren zur Besichtigung. In Huttenwang, einem der größten Oldtimertreffen in der Umgebung, gibt es nicht nur Traktoren zu besichtigen, auch eine große Auswahl an Autos, Motorräder und weiteren Fahrzeugen stehen auf dem großen Gelände, das von allen Seiten gut beschildert und anzufahren ist.

Oldtimer-Treffen Huttenwang: Abwechslungsreiches Programm rund um die Fahrzeuge

Es gibt an beiden Tagen einen Zeltbetrieb mit warmer Küche, Kaffee und Kuchen. Am Samstag treffen ab 9 Uhr die ersten Oldtimer ein, am Nachmittag spielt die Musikkapelle Ebersbach. Um 19 Uhr findet eine Rundfahrt mit Fahrzeugsegnung statt. Die „Original Hopfenbläser“ gestalten ab 20 Uhr den Abend.

Für den Sonntag haben sich die Organisatoren auch einiges einfallen lassen. Ab 7.30 Uhr gibt es Frühstück, anschließend sorgt für die musikalische Unterhaltung die Musikkapelle Aitrang. Kinder können sich bei einem Programm der Johanniter mit Spielen und Hüpfburg austoben. Samstag und Sonntag zeigt der Verein historische Vorführungen, unter anderem mit Mähbinder, Dreschmaschine und Kartoffelroden. Erstmalig bereichert in diesem Jahr an beiden Tagen ein Teilemarkt die Veranstaltung. Und für dieses große „Familienfest“ der Huttenwanger Oldtimerfreunde ist der Eintritt beim kompletten Treffen frei.

Weitere Informationen gibt es unter www.huttenwanger-oldtimerfreunde.de.

