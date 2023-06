Welchen ganz prominenten Gast das Radrennen in Günzach hat

Die Rennserie endet mit einem Kriterium in Günzach. Vor allem das neue Ausscheidungsrennen mit dem Rad kommt gut an. Mit dabei: ein ganz bekanntes Gesicht.

„Für mich war es ein gutes Rennen, auch wenn wir bei einigen Klassen mit mehr Teilnehmern gerechnet haben. Aber am Ende waren es über 80 Meldungen.“ Dieses Fazit zieht der Vorsitzende des Günzach Radsportclubs Allgäu, Klaus Görig, zum Radrennen in Günzach. Dabei war das Team 54x11 nicht zu schlagen.

Görig hat auch eine Begründung, woran es besonders beim Nachwuchs hakte. „Am gleichen Tag war ein Jugendbundessichtungsrennen“, sagt er. Deshalb fuhren die Toptalente nicht ins Allgäu.

So funktioniert das Ausscheidungsrennen per Rad

Dagegen ist er mit der Teilnahme an den drei weiteren Wettbewerben zufrieden: „Die waren gut besetzt.“ Vor allem das Hauptrennen mit 40 Sportlern. Als tollen Erfolg bezeichnet er das Ausscheidungsrennen. Zu dem waren nur die 15 besten Fahrer des vorangegangenen Kriteriums zugelassen. Alle zwei Runden schieden zwei Fahrer aus.

Sie starteten das Radrennen in Günzach: (von links) Olympiasiegerin und Weltmeisterin Lisa Brennauer, Eleonore und Joachim Roemer von Betten Lima, Klaus Görig, der RC Allgäu-Vorsitzende, und die Günzacher Buergermeisterin Wilma Hofer. Bild: Peter Roth

Mit Axel Rohrbach kommentierte ein sehr kompetenter Sprecher. Er kennt die Strecke aus seiner Zeit als Aktiver. Er war deshalb öfter in Günzach und trat für das Team Veloclub Ratisbona in die Pedale.

Wie schnell der Sieger von Günzach gefahren ist

Bereits um 8 Uhr hatten sich die vielen fleißigen Helfer zum Aufbau der Rennstrecke und zur Ausgabe der Transponder getroffen. Drei Stunden Arbeit bis zum ersten Rennen lagen vor ihnen. Nach dem Start der Nachwuchsklassen, Senioren und Frauen war das Hauptrennen der Eliteklasse der Höhepunkt des Tages. Gestartet wurde es unter anderem von RCA-Gründungsmitglied Lisa Brennauer, der Olympiasiegerin und Weltmeisterin. Das Rennen prägte das Team 54x11, das mit fünf Fahrern dabei war. Es stellte mit Florian Knauer nicht nur den Sieger mit einem Schnitt von 45 Stundenkilometern, sondern mit Florian Obersteiner den Zweit- und mit U23-Sportler Lukas Herrmann auch den Drittplatzierten. Ein Triumph auf ganzer Linie also. Knauer hatte schon 2013 und 2015 die Radrennen in Obergünzburg gewonnen.

Mit dem Sieg am Vortag in Pinswang wurde Knauer Dritter der Gesamtwertung im Sparkasse Allgäu-Willi Kollers Radboutique Cup. Gesamtsieger des Cups wurde Jakob Geßner, der im April bereits die Tour de Allgäu gewonnen hatte. Dieses Ergebnis floss ebenso in die Gesamtwertung ein wie am Tag vor Günzach das Rennen in Pinswang, das der RCA mitveranstaltete. In Günzach fehlte Geßner allerdings wegen einer Nominierung des Bunds Deutscher Radfahrer zu einem anderen Rennen.

Das Ausscheidungsrennen gewann Bichlmann vor Danner und Knauer (alle Team 54x11). Bichlmann wiederum siegte 2013 und 2014 bei den Rennen rund um Schweinlang. Er und Knauer waren jahrelang in einem UCI-Team im Einsatz.

Das sagt RCA-Vorsitzender Görig zum Radrennen

Danach bauten die Helfer zügig alles wieder ab. „Auf die können wir uns verlassen“, lobten Klaus Görig und und sein Stellvertreter Willi Koller. Dazu gehören auch die Frauen, die sich um die Anmeldung und den Kuchenverkauf kümmerten, ebenso Gemeinde, Feuerwehr und Rotes Kreuz.

Eine Ehrenurkunde überreichte Görig als Dank an den Hauptsponsor, die Günzacher Firma Betten Lima, vertreten durch Geschäftsführer Joachim Römer und Eleonore Römer. Seit 30 Jahren unterstützen sie den Wettbewerb.

Insgesamt hatten sich an allen Rennen um den Cup laut Görig 1080 Sportler beteiligt. „Das zeigt, dass er immer beliebter wird“, freut sich der Vorsitzende.

