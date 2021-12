Das Landratsamt bestätigt: Die neue Virus-Variante ist in der Region angekommen. Warum die Zahl gefühlt über Nacht rasant gestiegen ist.

29.12.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Omikron ist nun auch im Ostallgäu und in Kaufbeuren angekommen. In der Region gibt es aktuell 25 bestätigte Fälle. Dies teilte das Landratsamt Ostallgäu am Mittwochmorgen mit. Allein in der Stadt Kaufbeuren seien zwölf Fälle nachgewiesen worden. Hinzu kommen nach Angaben des Landratsamtes 120 Verdachtsfälle, bei denen eine Bestätigung noch aussteht.