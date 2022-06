Open-Air-Kino im Mobilé Marktoberdorf mit Film aus Sulzschneid

Am 24. Juni findet im Hof des Mobilés Marktoberdorf eine Open-Air-Kinofilm-Vorführung statt. Es läuft "S'Dorf" von Stefan Grassmann.

20.06.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Wie viele Menschen braucht man, um einen Film zu drehen? 47 würde Stefan Grassmann sagen. Mit „S’ Dorf“ hat der Schauspieler und Coach Sulzschneid auf Trab gehalten und 14 Kindern zu einer Leinwandrolle verholfen. Zum ersten Mal wird nun der Selfmadefilm im Rahmen einer Open-Air-Vorführung auf dem Hof des Mobilé Marktoberdorf gezeigt. Die Vorstellung beginnt am Freitag, 24. Juni, um 21 Uhr.

Stefan Grassmann dreht in Sulzschneid einen Film

2019 begann die bunte Filmcrew mit dem Dreh. Dabei blieben sie nicht nur in Sulzschneid. Auch in Westendorf in der Sparkassenfiliale, am Bahnhof Lengenwang oder in der Grundschule St. Martin konnte man sie antreffen. An insgesamt 20 Drehorten sammelten sie ihre Filmszenen. Die Geschichte stammt aus Stefan Grassmanns Feder.

Davon handelt der Film "S'Dorf"

Doch während des Drehs wurden auch immer wieder spontane Ideen mitaufgenommen. „Die Beteiligten wirken alle sehr präsent und man spürt ihre Freude“, erzählt Stefan Grassmann. Auch die Musik im Film ist selbst gemacht. Manfred Selb komponierte und produzierte eigene Melodien, Technobeats und atmosphärische Klänge für „S’ Dorf“. Der Film handelt von zwei Kinderbanden, die sich einen unerbittlichen Streichewettkampf liefern. Bis sie auf einmal die Ankunft zweier schräger Vögel beobachten, die das Dorfleben ganz schön durcheinander bringen. Jetzt ist Teamwork angesagt.

Tickets für das Open-Air-Kino im Mobilé sind bei Stefan Grassmann unter der E-Mail-Adresse info@stefangrassmann.de erhältlich. Erwachsene zahlen 7 Euro, Kinder 3 Euro. Die Bar im Mobilé hat ab 20.30 Uhr geöffnet.