Versoffene Ritter und lustige "Weiber": Singspiel greift auch "Me too"-Debatte auf

Dr. Joseph Kiermeier-Debre bringt die Oper "Die Lustigen Weiber von Windsor" als Singspiel in Marktoberdorf auf die Bühne. Dabei ist einiges geboten.

22.10.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Eine komplette Oper als Singspiel? Geht denn das? Ja, es ist möglich, wenn Dr. Joseph Kiermeier-Debre die Handlung auffächert, pfiffige formulierte Zwischentexte schreibt und ein exzellentes Ensemble um sich schart. So geschehen in der Filmburg Marktoberdorf.

Programm: Die Oper "Die lustigen Weiber von Windsor" als Singspiel?

Auf dem Programm und auf der Bühne standen „Die lustigen Weiber von Windsor“. Gemeint sind jene aus der gleichnamigen Oper von Otto Nikolai, Verbindungen zur Gegenwart sind nicht ausgeschlossen. Auch die Parallelen zu William Shakespeares Komödie bieten herrliche Verflechtungen, wenn der Erzähler Kiermeier die Fäden spinnt. Er übernimmt an diesem Abend die Rolle der personifizierten Inhaltsangabe.

Die Oper als Klavierpartitur hatte wieder einmal Stellario Fagone in der Hand. Von der Ouvertüre bis zum großen Finale führte der einstige Chordirektor der Bayerischen Staatsoper die neun Sängerinnen und Sänger am Flügel durch die drei Akte. Allein das war schon eine Meisterleistung, denn alle Agierenden brachten eine unbändige Spiellust auf die Bühne, allen voran die lustigen Weiber (Yvonne Steiner, Ilme Stahnke, Teresa Tiewschky-Boning).

"Me too"-Debatte reizte Kiermeier zu einer satirischen Nummer

Köstlich ins historische Kostüm verpackt, sang in radebrechendem Deutsch Maximilian Maurer den Doktor Cajus, kokettierte mit Fasanenfedern an der Karnevalskappe Richard Wiedl als Junker Spärlich, glänzte der tiefgründige Bassist Tobias Pfülb als Herr Reich auch in den Quartettinos. Aus der „Commedia dell’ arte“ schien Thomas Gazehli entsprungen zu sein. Burlesk verkörperte er seine Rolle und wurde zum Sinnbild des gelackmeierten Ehemanns. Romantisch, mit federleichter Stimmführung mimte Karo Khachatryan einen schwärmerischen Liebhaber, der hinters Licht geführt wird.

Lesen Sie auch: Diese Autoren kommen in den kommenden Monaten in die Filmburg

Welches Licht gemeint ist, lässt sich schnell erahnen, trotzdem ist der Mond nicht zu übersehen, der im Wald von Windsor leuchtet. Lautmalerisch schwirren Mücken durchs Ensemble, dem Jäger versagt sein Horn und der fabulierende Erzähler Kiermeier spinnt einen weiteren Faden zu diversen Mondgedichten von Matthias Claudius bis Peter Rümkorf, von den Mondmelodie-Komponisten Dvorak, Linke, Strauß bis hin zu Carl Orff. Den Bogen spannt er dann weiter über das ganze Geschehen, das heutzutage so niemals mehr geschrieben werden dürfte. Die „me too“-Debatte, die übergriffigen Männer, die unzähligen Instagram Hashtags reizen ihn, daraus eine satirische Nummer zu machen. Die Lacher hatte er auf seiner Seite.

Franz Hawlata verkörpert grandios den versoffenen und lüsternen "Ritter Falstaff"

Gelacht wurde viel an diesem Abend sogar in den verschiedenen Solo-Arien, die in einem sehr beliebten Trinklied gipfeln. Wird dieses auch noch von Franz Hawlatas tiefem Bass trinkend gesungen, gibt es kein Halten mehr. Am liebsten würde das Publikum mitsummen, wenn „Falstaff“ genüsslich beginnt „Als Bübchen klein, an der Mutterbrust…“. Hawlata spielt nicht, er verkörpert in jedem Moment den versoffenen und lüsternen „Ritter Falstaff“. Mit seinen stimmgewaltigen Kollegen gelingt ihm ein furioser Auftritt.

Publikum zeigt sich begeistert

Kein Wunder, dass dem Opernstar eine eigene Szene gewidmet wird. Natürlich wieder eingebettet in zweideutige, scherzhafte Anspielungen auf seine „verwegenen Rollen“, die er in Opernhäusern von Buenos Aires, Palermo, Bayreuth, London und New York zum Besten gibt. Unterstützt wurde Kiermeiers Intermezzo durch Foto-Projektionen der Gastspiele auf der Leinwand, bevor ein Terzetto das Finale einleitete und zurecht erklärte: „So hat denn der Schwank der fröhlichen Nacht vereinet der Liebenden Hände…“. Eine lange, begeisternde Opernnacht fand im Applaus im Stehen ihr Ende. Chapeau an alle Mitwirkenden, die sich ad hoc durch Franz Hawlata nochmals zum „Trinklied“ als sprühende Chor-Zugabe hinreißen ließen.

Lesen Sie auch: Gründerin Monika Schubert: "Das Mobilé war mein Leben"