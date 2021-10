Opfer erkennen die Masche: Falsche Polizisten scheitern in Marktoberdorf mit Betrugsversuch

In fünf Fällen riefen die Betrüger Menschen im Raum Marktoberdorf. Die Angerufenen sollten Geld oder Wertgegenstände übergeben. Doch dazu kam es nicht.

26.10.2021 | Stand: 13:22 Uhr

In fünf Fällen haben sich am Montag Betrüger bei Anrufen im Raum Marktoberdorf als Polizisten ausgegeben. Die Betrüger scheiterten jedoch, da die Opfer die Masche erkannten und kein Geld übergaben. Laut Polizei gaben die Anrufer an, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und die Täter festgenommen werden konnten. Die Täter hätten eine Liste dabei, wo auch die Anschrift der Angerufenen vermerkt sei. Im weiteren Verlauf sollte dann vorhandenes Bargeld oder Wertgegenstände übergeben werden. Die angerufenen Personen erkannten aber frühzeitig den Betrugsversuch und meldeten dies der richtigen Polizei. Nach aktuellem Stand kam es zu keiner Geldübergabe