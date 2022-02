Originalschauplatz aus der Zeit des Kalten Krieges: Führung durch Atombunker in Marktoberdorf

In Marktoberdorf befindet sich auch heute noch ein Atombunker aus der Zeit des Kalten Krieges. Bei einer Führung können Besucher auf Zeitreise gehen.

08.02.2022 | Stand: 09:00 Uhr

In der Region gibt es noch Nachkriegsbunkeranlagen, so auch in Marktoberdorf. In Zusammenarbeit mit der Stadt Marktoberdorf hat das P-Seminar Geschichte 2016/18 des Gymnasiums Marktoberdorf eine Ausstellung erarbeitet, welche am Originalschauplatz, den Technikräumen der Tiefgarage, präsentiert wird.

Auf Zeitreise in Marktoberdorf: Besichtigung des Atombunkers

In einer Führung am Mittwoch, 16. Februar, ab 18 Uhr gehen die Teilnehmenden mit Thorsten Krebs für etwa zwei Stunden auf eine Zeitreise der besonderen Art. An dieser Veranstaltung können zehn Personen teilnehmen. Eine Anmeldung ist im Touristikbüro Marktoberdorf unter Telefon 08342/4008-45 nötig.

