Zwei Verkehrsschilder sind in Geisenried entwendet worden. Wer hat etwas gesehen? Die Polizei sucht Zeugen.

23.04.2021 | Stand: 09:00 Uhr

In Geisenried sind im Zeitraum von vergangenem Freitag bis Montag zwei Verkehrsschilder verschwunden. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Orts- sowie ein Umleitungsschild entwendet. Das Ortsschild stand am westlichen Ortsausgang, das Umleitungsschild war an der Abzweigung nach Engatsried aufgestellt.

Über 400 Euro Schaden durch verschwundene Schilder

Der Schaden liegt bei etwa 420 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter 08342/960400 wenden.

