Ostallgäuer fällt beinahe auf "Wash-Wash-Trick" herein

Der "Wash-Wash-Trick" ist wieder da: Ein Ostallgäuer fährt nach Köln, um sich eingefärbte Geldscheine im Wert von 600.000 Euro zu holen. Doch der Deal platzt.

30.04.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Immobilien wollte ein Mann aus dem Ostallgäu kaufen, suchte im Internet nach einem Investor – und prompt meldete sich ein angeblich hochrangiger Politiker aus Afrika bei ihm, der sich mit mehreren Millionen an dem Kaufvorhaben beteiligen wollte. Letztlich wurde daraus nichts: Der 52-jähriger Mann wäre beinahe Opfer des sogenannten „Wash-Wash-Tricks“ geworden. Dabei kann angeblich Geld für einen unerkannten Transport chemisch eingefärbt und anschließend wieder ebenso chemisch „reingewaschen“ werden. Die Kripo Kaufbeuren ermittelt inzwischen.

Ostallgäuer trifft sich mit Betrügern in Köln

In Köln traf sich der Ostallgäuer mit einem Mann, der sich als Sohn des Politikers ausgab (den es übrigens tatsächlich gibt, der aber mit der Sache gar nichts zu tun hat). In trockene Tücher gebracht werden sollte das Geschäft Anfang April in einem Brüsseler Hotel – der „Sohn“ und zwei Männer gaben vor, in einem Aktenkoffer 600.000 Euro in bar dabeizuhaben. Die 100- und 200-Euro-Scheine waren alle braun eingefärbt. Dies deswegen, um das Geld unerkannt am Zoll vorbeizuschmuggeln. Die Einfärbung könne rückgängig gemacht werden. Dazu wurden zwei eingefärbte Geldscheine und eine Original-Banknote unter Verwendung einer chemischen Substanz „reingewaschen“.

Mann sollte 200.000 Euro vorstrecken

Der Geschädigte könne die 600.000 Euro erhalten, wenn er rasch 200.000 Euro dafür vorstreckt. Dies lehnte der misstrauisch gewordene 52-Jährige ab. Das Trio brach die Verhandlungen ab und ließ ihn mit einer 200-Euro-Note im Hotel zurück. Nach seinen Angaben habe er durch die Reisen nach Köln und Brüssel eine niedrige vierstellige Summe verloren.

