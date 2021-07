Ostallgäuer Impfzentren: Spritze gegen Corona ab sofort ohne Termin

Ab sofort kann jeder in die Impfzentren in Marktoberdorf und Kaufbeuren kommen und sich dort gegen Corona impfen lassen. Ohne vorher einen Termin auszumachen.

07.07.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Die Corona-Impfzentren in Marktoberdorf und Kaufbeuren werden ab sofort für alle Impfwilligen geöffnet. Da die Nachfrage nach Impfangeboten sinkt, heben Landkreis Ostallgäu und Stadt Kaufbeuren gemeinsam mit dem Roten Kreuz die Terminvereinbarung in den Impfzentren auf. Dies gilt ab Mittwoch, 7. Juli, wie Landkreis und Stadt am Dienstag mitteilten. Landrätin Maria Rita Zinnecker sagt: „Wir tun alles, um die Situation zu verbessern und es den Impfwilligen so einfach wie möglich zu machen, den Impfschutz für sich selbst und auch im Interesse von uns allen zu erhalten.“

Die Anmeldezahlen sind eingebrochen, dabei liegt die Impfquote im Ostallgäu erst bei knapp 50 Prozent

Die Anmeldungszahlen in den Impfzentren sind seit etwa zwei Wochen eingebrochen, die Wartelisten der bayerischen Anmeldesoftware (BayIMCO) nahezu leer. Aufgrund der seit Wochen niedrigen Inzidenzwerte scheint für viele die Gefahr der Pandemie in den Hintergrund gerückt zu sein. Der eine oder andere sieht laut Landratsamt möglicherweise auch ein Problem darin, noch rechtzeitig vor dem Ferienbeginn den vollen Impfschutz zu erhalten und wartet lieber ab. Die Impfquote in Kreis und Stadt liegt erst bei knapp 50 Prozent.

Vor diesem Hintergrund haben sich die Verantwortlichen jetzt entschieden, die Impfzentren für jedermann zu öffnen. Das heißt, während der Betriebszeiten kann jeder Impfwillige dort einfach vorbeikommen und erhält seine Impfung. Eine Anmeldung oder Registrierung in der bayernweiten Software ist nicht mehr nötig; dies wird im Impfzentrum erledigt. Als Impfstoffe stehen Biontech und Moderna zur Verfügung.

Die Öffnung gilt auch für Zweitimpfungen. Wer bereits eine Erstimpfung hat, kann innerhalb der von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Zeitkorridore nach seiner Erstimpfung einfach im Impfzentrum vorbeikommen und erhält die Zweitimpfung. Die Impfzentren in Marktoberdorf (Nordstraße 12) und in Kaufbeuren (Alte Weberei 4) haben von Montag bis Sonntag jeweils von 8 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.

Sonderaktion in den Ostallgäuer Impfzentren: "Johnson-Tage" am Sonntag und Montag

Eine weitere Maßnahme wird dabei auch der sogenannte „Johnson-Tag“ sein. Den Impfzentren stehen einige Hundert Impfdosen des Impfstoffs von Johnson & Johnson zur Verfügung. Die Besonderheit dabei ist, dass bei diesem Impfstoff eine einmalige Impfung genügt. Das heißt: Wer Terminschwierigkeiten wegen einer Zweitimpfung befürchtet, hat hier einen einfacheren Weg, um den vollen Impfschutz zu erhalten. In den beiden Impfzentren wird am Sonntag, 11. Juli 2021, und in Marktoberdorf zusätzlich am Montag, 12. Juli 2021, an alle, die dies wünschen und solange der Vorrat reicht, der Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft werden.

Das Impfen gegen Corona ist in den Ostallgäuer Impfzentren jetzt ohne Terminvereinbarung möglich. Bild: Oliver Berg, dpa (Symbolbild)

Auch hier gilt: Es ist keine Terminvereinbarung erforderlich, Impfwillige können einfach während der Öffnungszeiten vorbeikommen.

