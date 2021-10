Ostallgäuer Kitas und Schulen pflanzen 200 kleine Eichenbäume ein

Eine Baumpflanzaktion hat die Firma Höbel mit Kitas & Schulen rund um Marktoberdorf und Kaufbeuren organisiert. Warum Bäume für den Klimaschutz so wichtig sind.

17.10.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Im Kaufbeurer Entsorgungscenter von Höbel Umwelt, einem Unternehmen der Immenhofener Firmengruppe Höbel, haben sich zahlreiche Eichensämlinge wild an Stellen ausgesät, an denen sie nicht bleiben konnten. So reifte bei der Firma Höbel die Idee, die Bäumchen auszugraben und sie Kindergärten und Schulen in der Region Marktoberdorf-Kaufbeuren kostenlos für Pflanzaktionen zur Verfügung zu stellen. Davon berichtet Höbel-Pressesprecherin Monika Vietz in einer Mitteilung.

Bäume speichern Wasser und CO2 - gerade in Wäldern

Immerhin übernehmen Bäume sehr wichtige Aufgaben in der Natur. Sie speichern und reinigen Wasser, schützen den Boden, bieten Lebensräume für eine Vielzahl von Tieren und speichern – gerade in Wäldern – viel CO2.

Die Resonanz sei großartig gewesen, sagt Michael Maier, kaufmännischer Leiter von Höbel Umwelt. „Vielen Kindergärten haben wir gleich 30 oder 40 Bäumchen geschenkt, dort hat jedes Kind einen eigenen Sämling bekommen, den es am Ende des Kindergartenjahres mit nach Hause nehmen darf“, berichtet Maier. Andere Kindergärten hatten nicht so viel Platz und nahmen nur wenige Bäumchen, die von allen gemeinsam umsorgt würden.

In manchen Kindergärten bekam jedes Kind einen eigenen Eichensämling

Alexander Liberka vom Katholischen Kindergarten St. Ulrich in Kaufbeuren freute sich: „Das war eine ganz tolle Aktion, wir im Team haben ganz viele Ideen, was wir mit den Kindern und den Bäumchen machen können“, sagte er. Die Eltern seien auch begeistert gewesen.

In St. Ulrich werden die Bäumchen, wie in vielen anderen Einrichtungen, über das Kindergartenjahr zunächst im Garten eingepflanzt. Mit praktischen Beispielen lernen die Kinder dann: „Aus welchen Teilen besteht ein Baum? Wo pflanzen wir und was müssen wir beachten?“ Zum Jahresende darf jedes Kind seinen Baum mit heim nehmen.

Jetzt heißt es in den nächsten Wochen und Jahren: "Gießen und auf den Patenbaum aufpassen!"

In den vergangenen drei Wochen fanden auf diese Weise nach Angaben von Monika Vietz rund 200 Bäumchen eine neue Heimat. Nun heißt es in den nächsten Wochen und Jahren: „Gießen und auf den Patenbaum aufpassen!“

