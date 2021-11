Ostallgäuer teilt Kinderpornos im Netz und hat dafür eine absurde Begründung

Ein 23-jähriger Ostallgäuer muss sich wegen Kinderpornografie vor dem Amtsgericht Kaufbeuren verantworten. Warum er sich gegen einen Strafbefehl ausspricht.

30.11.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Weil er kinderpornografische Schriften besessen und verbreitet hat, musste sich jetzt ein 23-jähriger Ostallgäuer vor dem Kaufbeurer Amtsgericht verantworten. Er hatte im März 2020 auf seinem Instagram-Account ein Foto hochgeladen, das den sexuellen Missbrauch eines Kleinkindes durch einen jungen Mann zeigte. Daraufhin erhielt er einen Strafbefehl, der eine viermonatige Bewährungsstrafe und eine Geldauflage vorsah. Dagegen legte der Mann Einspruch ein, nahm diesen aber während der Verhandlung zurück. Der Strafbefehl wurde sofort rechtskräftig.

Zur Kinderpornografie kommt Volksverhetzung

Der Anklagevertreter hatte zuvor erkennen lassen, dass seine Zustimmung keine Selbstverständlichkeit war. Hintergrund war die Begründung des Einspruchs, die der Angeklagte über seine Verteidigerin hatte vortragen lassen. Demnach habe der aus Südost-Europa stammende Mann beim Hochladen des Bildes keinerlei sexuelle Motive gehabt, sondern eine bestimmte Volksgruppe herabwürdigen wollen.

Derartige Werke würden in bestimmten Kulturkreisen als „Spaß-Bilder“ kursieren und nicht als Pornografie empfunden. Als die Anwältin auch noch die Möglichkeit eines Gutachtens zu dieser angeblichen kulturellen Eigenheit in den Raum stellte, war für den Staatsanwalt das Maß voll. Er machte deutlich, dass es für ihn am Tatbestand nicht das Geringste zu rütteln gebe. Zudem erfülle die Begründung einen weiteren Tatbestand – den der Volksverhetzung.

Angeklagter nimmt Einspruch zurück

Die Richterin schätzte die Situation ähnlich ein und verwies darauf, dass ein Strafbefehl von einem geständigen Täter ausgeht. Die Herabwürdigung einer Volksgruppe wäre in einem Urteil, „ein Umstand, der nicht für den Angeklagten sprechen würde“. Der 23-Jährige nahm den Einspruch zurück.