Ostallgäuer Wasserwacht sieht sich für Badesaison gut gerüstet

12.05.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Mit den steigenden Temperaturen startet auch die Badesaison an den Seen in der Region. Die Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes im Ostallgäu erwartet wegen der Corona-Pandemie eine herausfordernde Badesaison. Außerdem haben die Mitglieder der Kreiswasserwacht einen neuen Vorsitzenden gewählt.

Mit den wärmeren Tagen beginnt für die Wasserwacht im Ostallgäu die Wachsaison – jene Zeit also, in der alle Wasserrettungsstationen wieder den ehrenamtlichen Betrieb aufnehmen und für den Schutz und die Sicherheit der Bürger an den Ufern bereitstehen. Die Wasserwacht Bayern geht wegen Corona davon aus, dass viele im Inland Urlaub machen werden. Erfahrungsgemäß zeige sich das auch an den Ostallgäuer Seen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit 2700 Mitgliedern und 20 Wachstationen immer einsatzbereit

Die Wasserwacht im Ostallgäu hat sich für mögliche Wachdienste und Einsätze in Pandemie-Zeiten vorbereitet: „Der Schutz und die Sicherheit jeder Einsatzkraft und jedes Patienten hat für uns oberste Priorität“, erklärt der neu ins Amt gewählte Vorsitzende der Kreiswasserwacht Ostallgäu, Andreas Gmeindner. Man sei mit 2700 Mitgliedern, zwölf Ortsgruppen, 17 Wachstationen an Seen, drei Wachstationen in Freibädern sowie vier Schnelleinsatzgruppen 24 Stunden an 365 Tagen einsatzbereit.

Der neue Kreisvorsitzende ist ein Obergünzburger

Gmeindner ist seit Jahrzehnten in der Wasserwacht Obergünzburg unter anderem als ehemaliger technischer Leiter, Einsatztaucher und Erste-Hilfe-Ausbilder aktiv. Er übernahm nun den Vorsitz von Dr. Andreas Haust, der sich nicht mehr zur Wahl stellte, aber weiterhin als Kreiswasserwachtarzt mitwirkt. Der Stellvertreter von Gmeindner ist Maximilian Achatz. Die Wasserwacht gehört zum Bayerischen Roten Kreuz und stellt ehrenamtlich einen „wichtigen Teil des Wasserrettungsdienstes sicher“.