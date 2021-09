Ostallgäuerin wird Opfer von Liebesbetrüger: Im Allgäu schon 250.000 Euro erbeutet

Eine Ostallgäuerin ist Opfer eines Liebesbetrügers geworden. Er bat sie um Geld und benutzte sie zur Geldwäsche. Bei der Allgäuer Polizei ist die Masche bekannt.

Eine 61-jährige Ostallgäuerin ist Opfer eines sogenannten "Liebesbetrügers" geworden. Ein angeblicher Spanier gaukelte ihr über das Internet die große Liebe vor. So konnte er sie dazu bewegen, ihm immer wieder Geld zu überweisen. Aber auch als Geldwäscherin missbrauchte der Mann ihr Opfer. Er überwies ihr Beträge, die sie an weitere Konten überweise sollte. 1.500 Euro überwies sie insgesamt an den Mann, bis sie sich dazu entschloss, die Sache bei der Polizei anzuzeigen. Durch die Geldwäsche hat sie sich zudem selbst strafbar gemacht.

"Love Scamming": Im Allgäu im Jahr 2021 schon 250.000 Euro erbeutet

Die Masche ist bei der Polizei als "Love Scamming" bekannt. Im Jahr 2020 verzeichnete das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West etwa 50 Ermittlungsverfahren, 2021 sind es bis jetzt etwa 25. Im laufenden Jahr erbeuteten die Täter so bislang etwa 250.000 Euro.

