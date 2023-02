Keine Corona-Testpflicht mehr in Altersheimen und Kliniken

Wer in Altenheimen oder Kliniken Angehörige besuchen möchte, der hat es nun einfacher: Seit Freitag, 10. Februar, ist die Corona-Testpflicht abgeschafft worden.

10.02.2023 | Stand: 12:36 Uhr

Für Besucherinnen und Besucher von Altenheimen und in den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren soll es einfacher werden: Seit Freitag, 10. Februar, müssen sie keinen Corona-Antigen-Test aus einem Testzentrum mehr vorlegen, wenn sie dort Angehörige oder Freunde sehen wollen. Die Abschaffung dieser Testpflicht erklärte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek auch für Krankenhäuser, Behinderten- und Rehabilitationseinrichtungen.

Bleiben soll aber ein verpflichtender Selbsttest, der ohne Aufsicht höchstens 24 Stunden vor dem Besuch gemacht werden muss. Als Nachweis gelte die Eigenerklärung gegenüber der jeweiligen Einrichtung.

Klinik-Mitarbeitende haben weiterhin eine (Selbst-) Testpflicht

An den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren hält man die Lockerungen für nachvollziehbar – die Coronasituation habe sich deutlich entspannt. „Trotzdem sind wir weiterhin verpflichtet, vulnerable Patientengruppen zu schützen. Entsprechend müssen wir jeden Tag versuchen, einen Kompromiss zu finden“, sagt eine Sprecherin der Kliniken. Man müsse die Situation kritisch begleiten und bei Bedarf Regeln anpassen. Am Donnerstag, 9. Februar, wurden insgesamt 22 Patientinnen und Patienten mit positiver Corona-Diagnose stationär in den drei Kliniken Kaufbeuren, Füssen und Buchloe behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. Für alle Mitarbeitenden der Kliniken gilt weiterhin die regelmäßige (Selbst-)Testpflicht.

In den Senioren- und Pflegeheimen des Landkreises Ostallgäu in Buchloe, Waal und Obergünzburg „stehen größtmöglicher Schutz für Bewohnerinnen und Bewohner sowie deren Wohlergehen an erster Stelle“, erklärt Benjamin Schäling aus dem Büro der Landrätin. Man verlasse sich auf die Erklärungen und Selbsttestungen der Besucher, „sie wollen schließlich auch nur das Beste für ihre Angehörigen“. Die Beschäftigten werden seit dem 10. Februar zweimal wöchentlich getestet, bis 9. Februar wurden sie dreimal pro Woche getestet.

