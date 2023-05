"Ein Symbol für Gleichberechtigung": Diese Frauen bekommen die ASF-Rose verliehen

Noch immer verdienen Frauen im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer. Zwei Frauen kämpfen dafür, dass sich diese Lohnlücke schließt. Was sie bewirkt haben.

09.05.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Jeder kennt das Spiel Monopoly. Man kauft Straßen, baut Häuser und zieht Mitspielerinnen und Mitspielern im Idealfall das Geld aus der Tasche. „Doch es gelten für alle dieselben Regeln – egal, ob Mann oder Frau. Jeder hat die gleichen Chancen“, sagt Finanzexpertin Henrike von Platen. Ganz im Gegensatz zur Realität. Denn Frauen verdienen im Schnitt nach wie vor 18 Prozent weniger als Männer – in Bayern sogar 22 Prozent.

Die Gender Pay Gap schließen - das ist das Ziel der Frauen

Zwei Frauen, die sich dafür einsetzen, dass die sogenannte Gender Pay Gap (Lohnlücke zwischen Männern und Frauen) geschlossen wird, bekommen an diesem Abend im Modeon die Rote ASF-Rose verliehen – eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen.

Hauptpreisträgerin ist die in Berlin tätige Henrike von Platen, die den Universal Fair Pay Check entwickelte – ein Zertifikat, das Unternehmen auszeichnet, die unabhängig von Größe oder Standort, alle Beschäftigten fair bezahlen.

Henrike von Platen Bild: Oliver Betke

Laut Henrike von Platen ist gleiche Bezahlung der erste Schritt in Richtung Chancengleichheit

Sie ist live zur Veranstaltung zugeschaltet: „Schon seit hundert Jahren kämpfen Frauen für gleiche Bezahlung. Und was kriegen sie? Blumen am Weltfrauentag.“ Stattdessen sei es höchste Zeit, Chancengleichheit für alle zu schaffen – nicht nur für Frauen, sondern auch für Andersgeschlechtliche, Migranten und Menschen mit Behinderung. Der erste Schritt in diese Richtung sei gleiche Bezahlung. Die Skulptur der ASF-Rose nimmt sie aber gerne an. „Sie ist ein Symbol für Gleichberechtigung und keine Ausrede, wie Blumen zum Frauentag.“

Lokale Preisträgerin ist Stadträtin und Verdi-Gewerkschaftssekretärin Uschi Zwick. Sie kämpft im ganzen Allgäu für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. „Für mich ist es selbstverständlich, mich zu engagieren. Das kann ich als Frau genauso tun wie als Mann – in jedem Bereich“, sagt Zwick. Mit dieser Einstellung wurde sie zudem Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Geisenried.

Uschi Zwick Bild: Vitalis Held

Die erste Frau bei der Freiwilligen Feuerwehr in Geisenried

„Ich wollte die erste Feuerwehrfrau von Geisenried werden“, erzählt sie und ihr Publikum lacht anerkennend. Ob Politik oder Feuerwehr: Wichtig sei, dass Frauen Zugang zu bisher männlich geprägten Bereichen bekommen.

Doch von Platen zufolge haben Männer es bereits in Bewerbungsgesprächen leichter. Dazu komme, dass typische Frauenberufe, zum Beispiel in der Pflege, weniger geschätzt und schlechter bezahlt würden. „Und wenn die Frau bei den Kindern zu Hause bleibt, wird ihr vorgeworfen, dass sie nicht arbeitet. Geht sie arbeiten, heißt es, sie ist zu wenig bei den Kindern. Sie kann es nie richtig machen.“ Das zu ändern, sei die Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Doch völlige Chancengleichheit wie bei Monopoly bleibe vorerst eine Illusion.