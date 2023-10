Diese Künstlerinnen und Künstler haben die Jury überzeugt

Zwischen Urban Art und Skulptur: Die drei Preisträger der Ostallgäuer Kunstausstellung zeigen verschiedene Facetten - und wollen zum Nachdenken anregen.

Die Ostallgäuer Kunstausstellung hatte schon immer besondere Ehrengäste. In den vergangenen Jahren war es der türkische Generalkonsul Mehmet Günay. In diesem Jahr wäre es fast - aber nur fast - John Adams geworden. Einziges Problem: Der Gründervater der Vereinigten Staaten von Amerika ist seit knapp 200 Jahren tot. Doch mit seinem Kunstverständnis hätte er nur zu gut in den Marktoberdorfer Kunsttempel gepasst, wie Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell in seiner Rede befand. "Adams sagte: Kunst muss man sich leisten können. Und ich bin sehr dankbar, dass wir in Marktoberdorf die wirtschaftlichen Mittel dazu haben", sagte Hell.

