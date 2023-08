Warum in Marktoberdorf der Parkplatz zum Spielfeld wird

Parkplätze mal anders benutzen: Der erste Park(ing) Day in Marktoberdorf soll die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt verbessern. Dafür gab es kreative Ideen.

16.08.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Beim ersten Marktoberdorfer Park(ing) Day gestalteten Bürgerinnen und Bürger in der Marktoberdorfer Jahnstraße Parkplätze gemeinsam mit dem Bündnis Nachhaltiges Marktoberdorf in städtischen Lebensraum um.

Menschen, die mit dem Fahrrad oder zu Fuß in Städten unterwegs sind, sind kauffreudiger

Menschen, die zu Fuß oder mit dem Rad in der Innenstadt unterwegs sind, generieren mehr Umsatz für Einzelhandel und Gastronomie, heißt es vonseiten der Veranstalter. Während Besucher mit dem Auto ein oder zwei Geschäfte gezielt angesteuerten, hielten Fußgänger und Radfahrer spontan und öfter in mehren Geschäften und konsumierten zusätzlich.

Parkraumbewirtschaftung kann laut dem Bündnis Nachhaltiges Marktoberdorf einen Anreiz schaffen, das Auto länger abzustellen, zu Fuß von Geschäft zu Geschäft zu schlendern und gegebenenfalls weitere Angebote spontan wahrzunehmen. Gleichzeitig soll auch die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt gesteigert werden, erläutert Johannes Auburger vom Bündnis Nachhaltiges Marktoberdorf die Idee des Park(ing) Days. Wie das aussehen könnte, zeigten Bürgerinnen und Bürger am Wochenende in der Jahnstraße.

Parkplätze in Marktoberdorf aufleben lassen mit verschiedenen Aktionen

Parkplätze wurden hier in Lebensraum verwandelt, Passanten mit unterschiedlichen Angeboten zum Verweilen eingeladen. Kurz mal rasten auf einer der Sitzmöglichkeiten, darüber freute sich eine ältere Passantin mit Stock. Kinder und Erwachsene durften aufmalen und aufschreiben, wie sie sich eine lebenswerte Innenstadt vorstellen und was sie sich wünschen. Eine Gruppe richtet eine „Tankstelle“ ein. Die aktuellen Kraftstoffpreise zum Vergleich: Radeln null Euro, Ausruhen und Genießen null Euro. Parkplätze wurden spontan begrünt, Schirme spendeten Schatten, Stühle und Tische luden zum Rasten, Ratschen und Spielen ein. Auch eine Tischtennisplatte wurde aufgestellt und von vielen Menschen bespielt.

ADFC bietet Reparaturstation und Codierung gegen Diebstahl an

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) bot Radfahrern eine kleine Reparaturstation mit Luftpumpe und Öl, aber Besucherinnen und Besucher konnten Fahrräder zum Schutz vor Diebstahl codieren lassen.

Das Bündnis Bund und Nachhaltiges Marktoberdorf stellte zudem seine verschiedenen Aktivitäten in und um Marktoberdorf für eine lebenswerte Stadt vor. Aus den Streuobstwiesen, den Krautgärten und vom Foodsharing kam so Obst und Gemüse auf die Tische. Die Organisatoren freuten sich über eine gelungene Premiere in Marktoberdorf. (pm)

Der nächste Park(ing) Day ist am Freitag, 15. September, in Kempten. Weitere Infos zum Bündnis Nachhaltiges Marktoberdorf unter: www.zukunft-mod.de

