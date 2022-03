Gibt es in Marktoberdorf zu wenig Parkplätze?

Laut Gesetz weisen die Bauanträge genügend Parkflächen nach. Doch in der Praxis sieht es oft anders aus. Nun will die Stadt die Richtlinien aktualisieren.

11.03.2022 | Stand: 07:01 Uhr

Wohnraum ist auch in Marktoberdorf knapp. Da nahm es der Stadtentwicklungsausschuss des Stadtrats sehr wohlwollend zur Kenntnis, dass nicht nur ein neues Mehrfamilienhaus gebaut werden soll, sondern dafür auch kein neues Grundstück erschlossen werden muss. Diese Nachverdichtung wurde begrüßt. Nur bei einer anderen Nachverdichtung, der Ausweitung der Produktion auf dem Gelände von AGCO/Fendt konnte sich Georg Martin (Grüne) einen ironischen Seitenhieb nicht verkneifen.

Der Traktorenhersteller will seine Produktionsstätte vergrößern. Dazu beantragte er, dass die im Bebauungsplan festgesetzte Grundflächenzahl von 0,7 auf 0,8 erhöht wird. Heißt: AGCO/Fendt kann 80 statt 70 Prozent dieser Fläche bebauen. Das ging auch einstimmig durch, der Ausschuss erteilte das gemeindliche Einvernehmen.

Fendt in Marktoberdorf weist genügend Parkplatze nach

Das Unternehmen musste dafür aber auch nachweisen, dass genug Parkplätze für die Mitarbeitenden vorhanden sind. Die Berechnung nach gesetzlicher Vorgabe: Für drei gleichzeitig anwesende Mitarbeiter ist ein Stellplatz nötig, macht also 1018 Stellplätze, die Fendt nachweisen muss und auch kann. Denn laut Plan sind auf dem Werksareal 1391 Parkplätze vorhanden.

Das ließ Georg Martin nicht ruhen. Er erinnerte daran, dass Fendt erst vor wenigen Wochen beantragt hatte, an der Grundstücksgrenze entlang der Weitfeldstraße weitere Parkplätze anlegen zu wollen. Das hatte Ende Januar im Stadtrat in weiten Teilen für Empörung gesorgt. Dann seien diese gewünschten zusätzlichen Stellplätze doch eigentlich überflüssig, hakte er nach. (Lesen Sie auch: Fendt Traktoren aus Marktoberdorf: Diese Videos haben Millionen von Aufrufen)

Marktoberdorfer Stellplatzverordnung soll an reale Verhältnisse angepasst werden

Eine genaue Antwort erhielt er nicht. Vielmehr hatte er auch in diesem Punkt ein ganz anderes Thema angestoßen: Die städtische Stellplatzverordnung sollte grundsätzlich geändert und den realen Verhältnissen angepasst werden, sagte er. Denn ein ähnliches, am Ende gelöstes Problem gab es beim Antrag jenes Mehrfamilienhauses mit 18 Wohneinheiten in Thalhofen. Dort sollen die Fahrzeuge teils in einer Tiefgarage, teils oberirdisch abgestellt werden.

Die Marktoberdorfer Stellplatzverordnung fußt auf der bayerischen Garagen- und Stellplatzverordnung. Und diese stammt aus dem Jahr 1993. Aus einer Zeit also, als etwa der SUV noch Geländewagen hieß und auch nicht diese Dimension wie heute hatte. Auch andere Fahrzeugtypen haben ihre Ausmaße, was die Länge angeht, ordentlich verändert.

Wolfgang Hannig (SPD) schlug vor, im Einzelfall zu entscheiden statt gleich die ganze Satzung zu ändern. Doch Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell vertrat die Auffassung: „Wir müssen die Satzung in einigen Punkten aktualisieren.“ Dazu sei es auch unbedingt nötig, die Beauftragte für Menschen mit Handicap, Waltraud Joa, mit einzubeziehen.

