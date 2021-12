Am Donnerstagvormittag hat ein Unbekannter ein Auto in Obergünzburg angefahren - und einen hohen Sachschaden verursacht. Die Polizei ermittelt.

27.12.2021 | Stand: 14:00 Uhr

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagvormittag in Obergünzburg ein geparktes Fahrzeug angefahren. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Unteren Markt zwischen 11.10 und 11.25 Uhr.

5000 Euro Schaden an geparktem Auto: Verursacher flüchtet

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder die Polizei über den Verkehrsunfall zu informieren. Das betroffene Auto weist einen hohen Sachschaden auf. Laut Polizei beträgt dieser etwa 5000 Euro. Hinweise an die Polizei Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341/933-0.

Lesen Sie auch: