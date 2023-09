Party Pur beim Freischießen in Obergünzburg: Das ist die kommenden Tage geboten

Beim Freischießen in Obergünzburg herrscht Partystimmung pur. Die Besucher erwartet auch die kommenden Tage ein buntes Programm und Besuch aus dem "Bierkönig" in Mallorca.

31.08.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Freude, Feiern, Freischießen lautet derzeit das Motto in Obergünzburg. Dort findet zum 99. Mal das beliebte Freischießen statt. Mit dem Bieranstich ist am Freitag der Startschuss für den sportlichen Wettstreit bei der Guntia und bei den Feuerschützen gefallen. Auch im Festzelt, wieder betrieben von der Familie Lolacher, ist für Stimmung gesorgt. Zum Auftakt wurde bereits ordentlich gefeiert. Und es ist noch nicht vorbei. Die Besucher können sich auf weitere Programmpunkte freuen. Denn nicht nur sportlich, sondern auch musikalisch ist beim Freischießen einiges geboten, wie die vergangenen Tage zeigten.

Zur feierlichen Eröffnung am Freitag auf dem Marktplatz spielte das Blasorchester Obergünzburg. Mit einer Fahnenabordnung und Marschmusik ging es dann ins Festzelt, wo die Obermindeltaler Musikanten aus Willofs den Bieranstich und den "Tag der Betriebe" musikalisch gestalteten. Beim Spektakel in Tracht einen Tag drauf war nicht minder Stimmung geboten. Die Partyböcke heizten dem Publikum in Dirndl und Lederhosen ordentlich ein. Die Besucher feierten zu aktuellen Charthits, Rockklassikern, Alpenrock, Schlager, Ballermannhits und Rock’n Roll. Mit ihren drei Frontleuten, einem selbst arrangiertem Bläsersatz, knackigen Beats und einer perfekt eingespielten Band zeigten die Partyböcke, wie Feiern geht - gefolgt von Allgäuwild am Mittwochabend.

Ministerpräsident Markus Söder kommt zum Freischießen nach Obergünzburg

Am Donnerstag, 31. August, steht hoher Besuch anderer Art auf der Bühne des Festzelts. Ministerpräsident Markus Söder kommt auf Einladung des CSU-Ortsverbands Obergünzburg ab 18 Uhr zu Besuch. Doch auch hier darf die Musik nicht fehlen: Die musikalische Gestaltung übernimmt das Blasorchester Obergünzburg.

Alle Schinkenstraße-Verrückten und Mallorca-Verliebten kommen am 1. September auf ihre Kosten. Ab 19 Uhr findet im Festzelt nämlich die Mallorca Nacht statt. Der Allgäuer Event-DJ Linkthebeat hat sich angekündigt, ebenso die Allgäuer Sängerin Cärolein. Einmal im Jahr, nämlich exklusiv fürs Freischießen, stehen sie zusammen auf einer Bühne. Hauptact ist an diesem Abend DJ Düse. Er legt seit 15 Jahren im „Bierkönig“ im Mallorca auf. Nun heizt er dem Publikum in Obergünzburg ein. Für die After-Show-Party haben die Veranstalter DJ Flo aus Marktoberdorf verpflichtet.

Gegen 19 Uhr startet am Samstag, 2. September, die Non-Stop-Party-Nacht im Festzelt. DJ Linkthebeat ist erneut mit von der Partie. Den Hauptact bestreiten Die Bubis. Sie versprechen „keine halben Sachen – 100 Prozent Vollgas“. Die Allgäuer Band aus 14 Frauen und Männern spielt Rap genauso wie Rock und Pop und natürlich Volkstümliches, neu vertont. Und nicht zu vergessen: Das große Brilliant-Feuerwerk. Gegen 22 Uhr wird es entzündet.