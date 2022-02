Pauschale für Fundtiere: Stötten schließt Vertrag mit Tierheim

Auch die Gemeinde Stötten am Auerberg hat jetzt einen Vertrag mit dem Tierheim Marktoberdorf. Dabei geht es um die Versorgung von Fundtieren aus Stötten.

08.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Als eine der beiden letzten Gemeinden im mittleren Ostallgäu hat nun auch die Gemeinde Stötten einen Pauschalvertrag zur Fundtierversorgung im Tierheim Marktoberdorf abgeschlossen. Das bedeutet, dass die Gemeinde für die aus Stötten im Tierheim Marktoberdorf abgegebenen Fundtiere jährlich einen Euro pro Einwohner bezahlt. Für das laufende Jahr bedeutet dies eine Summe von 1914 Euro.

Ein Teil des Kapellenwegs im Zentralort Stötten wurde in „Oberer Kapellenweg“ umgewidmet.

Durch die Ausweisung neuer Baugrundstücke ist der Kapellenweg in Stötten länger geworden. Aus technischen Gründen konnten nun die drei Bauplätze oberhalb der Pestkapelle nicht mehr in die bestehende Hausnummernreihenfolge integriert werden, erklärte Bürgermeister Ralf Grube in der Sitzung. Die dadurch nötigen Umwidmungen seien mit den Anwohnern abgesprochen worden.

Achtung, Anwohner müssen jetzt ihre Personalausweise und Führerscheine ändern lassen!

Der Ost-West-Verlauf des Kapellenwegs erhält nun die Hausnummern 1 bis 15. Die bisherigen Nummern 6 bis 8 wurden in „Oberer Kapellenweg“ umgewidmet. Dies bedeutet, dass die betroffenen Anwohner ihre Dokumente wie Personalausweis, Pass oder Führerschein entsprechend ändern lassen müssen. Dies können sie laut Bürgermeister auf Kosten der Gemeinde machen lassen.

