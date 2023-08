Pfarrgemeinderat spendet 2000 Euro an First Responder in Lengenwang

Der Erlös von Pfarrfest in Lengenwang geht an die First Responder. Die sind heuer schon an die 90 Mal ausgerückt und können die Spende gut gebrauchen.

25.08.2023 | Stand: 07:21 Uhr

Der Pfarrgemeinderat Lengenwang spendete 1855 Euro an die First Responder Seeg-Lengenwang. Dieser Betrag wurde jüngst beim Pfarrfest erwirtschaftet und stammt aus dem Erlös des Kaffee- und Kuchenverkaufs und dem Gewinn bei Essen und Getränken. Beim Kaffee- und Kuchenbuffet mit 40 von Lengenwangern spendierten Kuchen, das rein über Spenden finanziert wurde, kamen allein rund 1250 Euro zusammen. „Einen herzlichen Dank an alle Kuchenbäcker, Spender und Helfer – es war ein schönes Fest“, bedankte sich Pfarrgemeinderatsvorsitzende Claudia Seidler.

Das haben die First Responder mit dem Geld vor

„Wir sagen auch Dankeschön, das Geld ist gut angelegt“, freute sich Peter Rietzler von den First Respondern. Die ehrenamtlichen Ersthelfer finanzieren sich rein durch Spenden. Ein großer Teil davon fließt laut Bastian Hitzelberger, ebenfalls ein First Responder, in die Ausbildung. Neben zahlreichen Schulungen gibt es zwei Mal jährlich auch eine Ganztagesausbildung mit Experten. Der Unterhalt des Fahrzeugs und die Ersthelfer-Ausstattung werden ebenfalls davon bezahlt. „Es gibt keine Zuschüsse vom Staat und wir können nichts abrechnen – viele wissen das gar nicht“, betonte Hitzelberger. Auch bei Einsätzen werde den Patienten nichts berechnet.

Eine große Anschaffung waren zwei hochtechnische Reanimationspuppen im Wert von je 3000 Euro. Die geben sofort Rückmeldung zur Reanimationsleistung. „Denn wenn ich nicht üben kann, dann bin ich nicht fit. Diese Puppen geben uns Sicherheit und wenn wir kommen, dann möchten wir ja auch die bestmögliche Leistung bringen“, sagte Rietzler. Auch die Ausbildung des Nachwuchses sei wichtig. Pro Person fallen da gleich mal 1000 Euro an. Das Fahrzeug der First Responder ist mittlerweile vier Jahre alt – somit müssen sie schon jetzt Rückstellungen für ein neues Fahrzeug bilden.

First Responder Seeg-Lengenwang zu 90 Einsätzen gerufen

2023 wurden die First Responder Seeg-Lengenwang bislang zu rund 90 Einsätzen gerufen. „Bei schönem Wetter sind es viele Unfälle mit Fahrrädern – vor allem mit E-Bikes“, erzählte Hitzelberger. Alarmiert werden müssen die Ehrenamtlichen immer über die Notrufnummer 112, ansonsten sind sie nicht versichert. Ihr Einsatzfahrzeug wird dann über GPS geroutet. Wenn es näher am Unfallort ist, werden die First Responder alarmiert, ansonsten kommt gleich der Rettungswagen. Um möglichst schnell am Unfallort zu sein, haben sich die Ersthelfer ein neues Navigationssystem gekauft, das mit größerem Bildschirm und einfacherer Bedienung die Anfahrtszeit noch weiter minimiert.

„Das ist unglaublich, wenn man denkt, früher ist das alles vom Sanka abgedeckt gewesen. Wieso Ihr nichts kriegt, nicht mal das Verbandsmaterial, wo Ihr die gleichen Sachen macht, das kann ich nicht verstehen“, meinte Seidler.